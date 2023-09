Hoʻonui ʻo Qualcomm i ka ʻaelike e hoʻolako iā Apple me nā modem 5G

Ua hoʻolaha aku ʻo Qualcomm i ka hoʻonui ʻana o kāna ʻaelike e hoʻolako i nā modem 5G no nā kelepona o Apple, e hōʻike ana e kū mau ana ʻo Apple i nā pilikia i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana i loko o ka hale. Mai ka makahiki 2018, ke hana nei ʻo Apple i ka hana ʻana i kāna mau modem ponoʻī, nona ke kuleana no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka kamaʻilio ma waena o kāna mau polokalamu a me nā pūnaewele kelepona. ʻO kēia hoʻoikaika ʻana he ʻāpana o ka hana nui a Apple e hana hou aku i kāna mau mea semiconductor i loko ma mua o ka hilinaʻi ʻana i nā mea hoʻolako waho.

Ma lalo o nā ʻōlelo o ka ʻaelike, e hāʻawi aku ʻo Qualcomm iā Apple i kāna mau chips no ka hoʻokuʻu ʻana i nā kelepona i hoʻonohonoho ʻia no 2024, 2025, a me 2026. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī o ka ʻaelike, ua ʻōlelo ʻo Qualcomm ua like lākou me ka ʻaelike kumu i loaʻa ma 2019. Ma ke ʻano he chipmaker alakaʻi i nā ʻenehana 5G, ua hōʻike ʻo Qualcomm i ka hilinaʻi i kāna alakaʻi ʻoihana lōʻihi.

ʻO Apple ka mea kūʻai nui loa o Qualcomm, kuleana no ka 25% o kāna loaʻa kālā. ʻO ka manaʻolana ʻo ka iPhone 15 e hiki mai ana, i hoʻokuʻu ʻia i ka Pōʻalua, ʻo ia kekahi o nā hiʻohiʻona hope loa e hoʻohana i nā modem Qualcomm. Ua hoʻopili ʻia ʻo Apple lāua ʻo Qualcomm ma mua i ka waiwai naʻauao kiʻekiʻe a me nā hoʻopaʻapaʻa ʻaelike ma ka honua holoʻokoʻa ma mua o ka hiki ʻana i kahi hoʻoholo ma 2019, kahi i loaʻa ai kahi "ʻaelike hāʻawi chipset multiyear."

Eia nō naʻe, ua hoʻonui ʻo Apple i kāna mau hoʻolālā hoʻomohala modem ma hope koke iho o ka loaʻa ʻana o ka ʻoihana chip chip Intel no $ 1 biliona. ʻO kēia kuʻikahi hou me Qualcomm e ʻae i ka hiki ke hoʻohui mālie ʻo Apple i kāna mau pahu ponoʻī i loko o kāna mau smartphones i nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana, inā ua mākaukau lākou no ka lawe ʻana.

ʻO ka mea nui, ua ʻike nā ʻāpana o Qualcomm i ka piʻi ʻana o 8% i ke kālepa ma mua o ka mākeke ma ka hoʻolaha ʻana, ma hope o ka hoʻoholo ʻana me ka piʻi ʻana o 3% i ke kālepa kakahiaka. I Mei 2021, ua komo pū ʻo Apple i kahi ʻoihana multibillion-dollar, multiyear me Broadcom no nā ʻāpana 5G ʻē aʻe.

Nā wehewehena:

- Modem: He mea hiki ke kamaʻilio ma waena o kahi kamepiula a i ʻole kelepona a me ka pūnaewele ma o kahi pilina pūnaewele.

– Semiconductor: He mea, maʻamau silika, nona nā waiwai conductivity uila ma waena o ka conductor a me ka insulator. Hoʻohana ʻia e hana i nā ʻāpana uila like ʻole.

- 5G: ʻO ka lima o ka hanauna o ka ʻenehana uila, e hāʻawi ana i nā wikiwiki wikiwiki a hoʻomaikaʻi i ka pilina hoʻohālikelike ʻia me nā hanauna i hala.

- Chipmaker: He hui e hoʻolālā a hana i nā kaapuni i hoʻohui ʻia (chips) i hoʻohana ʻia i nā mea uila.

