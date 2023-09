Ua ʻae ʻo Qualcomm a me Apple i ka ʻaelike hoʻolako chip 5G hou

By

Ua hoʻolaha aku ʻo Qualcomm i kahi kuʻikahi hou me Apple e hoʻolako i nā chips 5G i ka ʻenehana nui a hiki i ka liʻiliʻi o 2026. Hele mai kēia ma hope o kahi ʻaelike hoʻolako chip mua ma waena o nā hui ʻelua ma 2019, kahi i hōʻailona ai i ka hopena o ke kaua kānāwai lōʻihi.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone e hiki mai ana, i manaʻo ʻia e wehe ʻia i kēia pule, ʻo ia ka huahana hope i hoʻokomo ʻia ma lalo o ka ʻaelike hoʻolako chip mua. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kālā kikoʻī o ka ʻaelike hou, ua ʻōlelo ʻo Qualcomm he "like" nā huaʻōlelo i kā lākou hoʻonohonoho mua.

Ma kahi o ka ʻaelike hāʻawi chip, loaʻa iā Qualcomm a me Apple kahi palapala laikini patent e hoʻomau nei a hiki i 2025, me ke koho no ka hoʻonui ʻana i ʻelua makahiki. Hōʻoia kēia ʻaelike e hiki iā Apple ke hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana patented Qualcomm i kā lākou mau polokalamu.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua hoʻolilo ʻo Apple i ka hoʻomohala ʻana i kāna ʻenehana modem ponoʻī. I ka makahiki 2019, ua loaʻa i ka hui ka ʻāpana modem o Intel no $ 1 biliona. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka palapala alanui o Apple no ka hoʻohui ʻana i kāna mau chips proprietary i loko o kā lākou mau polokalamu, ʻo Qualcomm nā papahana e hoʻokomo wale i ka hapalima o nā iPhones o Apple i kā lākou chips e 2026.

Eia nō naʻe, he mea nui e haʻi i ka manaʻo o Qualcomm e pili ana i kāna hui ʻana me Apple i ka wā ma mua he conservative. I ka makahiki 2021, manaʻo ʻo Qualcomm ʻaʻohe o nā hiʻohiʻona iPhone 14 e hōʻike i kā lākou modem, akā ua hōʻike hewa ʻia lākou i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai nā hiʻohiʻona a pau i ka makahiki i hala aku nei i loaʻa nā modem Qualcomm.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia ʻaelike hou ma waena o Qualcomm a me Apple e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana i ka hui ʻana i ka hāʻawi ʻana i ka ʻenehana 5G no iPhones, ʻoiai e ʻae ana iā Apple i ka hiki ke hoʻomohala i kāna ʻenehana modem i ka wā e hiki mai ana.

