Hoʻolaha ʻo Dbrand i nā pāʻina PS5 Limited Edition i hoʻoulu ʻia e Spider-Man Designs

Ua wehe ʻo Dbrand ʻoihana ʻili ʻili maʻamau i kahi pūʻulu hou o nā papa PS5 liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo Arachnoplates. Hoʻoikaika nui ʻia kēia mau papa e nā hoʻolālā Spider-Man mana o Sony, ʻo ia hoʻi ka pūpū no ka pāʻani e hiki mai ana ʻo Marvel's Spider-Man 2.

Hōʻike ka puʻupuʻu liʻiliʻi o Sony i kahi uhi PS5 maʻamau me nā ʻeleʻele ʻeleʻele ma kahi ʻulaʻula, e hōʻailona ana i ke kaua ma waena o Venom a me Spider-Man. Ua like ko Dbrand's Arachnoplates me ko Sony hoʻolālā akā ʻoi aku ka paʻakikī o ka webbing a ʻaʻohe spiders.

ʻIke ʻia ka pāʻani pāʻani a Dbrand i ka mana o Sony i ka wehewehe ʻana. Hoʻohenehene maʻalahi ka hui iā Sony no ka hāʻawi ʻole ʻana i ka nui o kā lākou ʻaoʻao pāʻani wikiō laikini. Ua ʻōlelo ʻo Dbrand, "mahalo no ka waiho ʻana i ka pōleʻa, ʻoe [series of expletives]." He ʻōlelo kēia i ka ʻoiaʻiʻo ua kūʻai koke ʻia nā papa kūhelu o Sony, e alakaʻi ana i nā scalpers e kūʻai hou aku iā lākou i nā kumukūʻai exorbitant. Manaʻo ʻo Dbrand e hoʻoponopono i ka hemahema a hāʻawi i kahi koho ʻē aʻe i nā mea pā i hala ʻole i nā papa mana.

ʻAʻole kēia ka manawa mua a Dbrand i hoʻohewa nui ai iā Sony. I ka makahiki 2021, ua hoʻokuʻu ka hui i kāna mau papa pani ponoʻī no ka PS5, e ʻōlelo ana ua "hoʻoponopono" i ka hoʻolālā ʻana o Sony. Ua ʻaʻa ʻo Dbrand iā Sony e hoʻopiʻi iā lākou ma kahi ʻōlelo wiwo ʻole ma kā lākou pūnaewele. Eia nō naʻe, pono lākou e huki i nā papa mai ke kūʻai aku i ka wā i hoʻopuka ai ʻo Sony i kahi leka hoʻōki a hoʻopau i ka hoʻoweliweli ʻana i ke kānāwai.

Hiki ke kauoha mua ʻia nā Arachnoplates o Dbrand no 65 mau kālā Kanada, me nā koho ʻē aʻe e like me ka ʻili e uhi i ka waena o ka uhi PS5 a me nā kukui ʻulaʻula. I ka hoʻohālikelike ʻana, kūʻai ʻia nā uhi Spider-Man mana no £ 54.99 ma ka hale kūʻai PlayStation.

Hāʻawi ka pāʻani pāʻani a Dbrand a me nā hāʻawi paʻi liʻiliʻi i nā mea pā o ka PS5 me nā koho hana maʻamau. ʻOiai e hoʻoikaika ʻia e nā hoʻolālā a Sony, hoʻohui ʻo Dbrand i kāna ʻano ponoʻī, e mālama ana i ka poʻe i hala ʻole i nā papa mana a i ʻole makemake wale i kahi aesthetic ʻē aʻe.

