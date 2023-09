ʻO nā pilikia kū hoʻokahi o ka Cybersecurity i ka ʻoihana ʻaila a me ka hau

He ʻāpana koʻikoʻi ka ʻoihana aila a me ke kinoea o ka hoʻokele waiwai honua, e hāʻawi ana i nā hana a me ka mana o nā ʻāpana like ʻole o ka honua. Ke hoʻokomo nei ka ʻoihana i ka hoʻololi kikohoʻe, manaʻo ʻia ʻoi aku ka nui o ka hoʻopukapuka ʻana i nā ʻenehana kikohoʻe, e like me IoT, analytics, a me cloud computing, ma mua o $20 biliona i kēia makahiki. Eia nō naʻe, ke ulu nei kēia hoʻololi kikohoʻe e hōʻike pū ana i ka ʻoihana i nā hoʻoweliweli cyber paʻakikī.

Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻoihana aila a me ka ʻaila i nā ʻāpana upstream, midstream, a me lalo, kēlā me kēia me kona mau hiʻohiʻona ponoʻī, e hoʻohui i ka paʻakikī i ka hoʻokūkū cybersecurity. ʻO ka ʻāpana o luna e pili ana i ka ʻimi ʻana a me ka ʻili ʻana i nā mea maka, e laha pinepine i nā wahi ākea ākea, e paʻakikī ana ka nānā ʻana i ka cybersecurity. ʻO ka ʻāpana waena, kuleana no ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana, ke alo nei i nā pilikia like, ʻoi aku ka nui ma muli o ka hilinaʻi ʻana i nā mea kūʻai aku ʻekolu. Hoʻopili ka ʻāpana o lalo i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka hāʻawi ʻana, e hilinaʻi pinepine ana i nā ʻōnaehana hoʻoilina e pili ana i nā hoʻoweliweli cyber hou.

ʻO ka hoʻokele ʻana i ka ʻāina cybersecurity o ka ʻoihana ʻaila a me ke kinoea he hana paʻakikī. ʻO kekahi o nā paʻakikī koʻikoʻi ka hoʻololi ʻana o nā kumukūʻai i alakaʻi ʻia e nā kumu e like me ka hoʻopaʻapaʻa geopolitical a me ka piʻi ʻana o ka hoʻokele waiwai, hiki ke alakaʻi i ka hōʻemi ʻana i nā hana cybersecurity. Hoʻohui ʻia, ʻo ka hoʻopau ʻana o ka ʻimi a me nā kumu hana e hoʻonui ai i nā kumukūʻai a hoʻonui i ka hilinaʻi ʻana i nā ʻōnaehana hana ʻenehana (OT), e hoʻonui i ka ʻili hoʻouka no ka cyberattacks.

He paʻakikī hoʻi nā hoʻoponopono a me nā kūlana, no ka mea, pono nā hui e hoʻomau i ka hoʻololi mau ʻana o ke kaiapuni hoʻoponopono, hiki ke uku ʻia, ʻoi aku ka nui o nā ʻoihana liʻiliʻi i nele i nā hui hoʻokō hoʻolaʻa. ʻO ka ʻoihana kahiko, ʻo ia hoʻi ma ka ʻaoʻao o luna a me lalo, he pilikia ʻē aʻe, no ka mea, ʻaʻole i loaʻa i kēia mau ʻōnaehana hoʻoilina i nā polokalamu koʻikoʻi koʻikoʻi a i ʻole nā ​​​​paʻi palekana, e hoʻopilikia iā lākou i nā cyberattacks.

ʻO nā hana maikaʻi loa no ka hana ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea e kūpaʻa i nā hoʻoweliweli kiʻekiʻe

No ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia palekana kūʻokoʻa i ka ʻoihana ʻaila a me ka ʻea, pono ka ʻike ākea o nā ʻōnaehana cyber-physical āpau (CPS) i loko o ka kaiapuni OT. Pono kēia i kahi kikoʻī kikoʻī o ka manawa maoli o nā waiwai ma nā wahi wili, nā paepae, nā paipu, nā mea kanu, a me nā mea hoʻomaʻemaʻe. He mea koʻikoʻi hoʻi ka hoʻohui ʻana i nā mea hana IT a me nā kahe hana me nā ʻōnaehana OT, no ka mea, ʻaʻole kūpono nā protocol proprietary a me nā ʻōnaehana hoʻoilina i ka ʻoihana me nā ʻōnaehana IT kuʻuna.

ʻO ka hoʻonui ʻana i nā mana palekana IT a me ka hoʻokele ʻana i nā kaiapuni OT he mea nui e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o nā kaiapuni hana a me nā mana cybersecurity. He mea nui hoʻi ka hoʻokō ʻana i ka ʻāpana pūnaewele i ka hoʻopaʻa ʻana i ka neʻe ʻana o ka malware a me ka kaupalena ʻana i ka hopena o nā hoʻouka. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻōnaehana koʻikoʻi a me nā ʻikepili koʻikoʻi, hiki i nā hui ke hoʻokō i nā kulekele palekana i hoʻokō ʻia i nā pono kūʻokoʻa o kēlā me kēia subnetwork.

Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau hana maikaʻi loa, hiki i nā hui aila a me ke kinoea ke mālama pono i kā lākou ʻoihana koʻikoʻi, hoʻokō i nā kūlana hoʻoponopono, a pale i nā hanana cybersecurity pōʻino. Me kahi hoʻolālā cybersecurity holoʻokoʻa i kahi, hiki i ka ʻoihana ke hoʻokele i nā pilikia o ka hoʻololi kikohoʻe a pale iā ia iho mai ka ulu ʻana o nā hoʻoweliweli cyber.

Sources:

- ʻO Justin Woody, Luna Hoʻokele ʻOihana Nui ma Claroty