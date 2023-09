Procreate Dreams: He 2D Animation App hou no iPad

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Procreate, ka hui polokalamu kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi e hoʻolauna iā Procreate Dreams, he polokalamu hoʻouluulu 2D no iPad, ma Nowemapa 22nd. Ke manaʻo nei kēia app e hāʻawi i nā mea hana animation i hiki ke loaʻa i kekahi, me ka nānā ʻole i kā lākou ʻike animating. ʻAʻole like me nā polokalamu ʻē aʻe o ka ʻoihana, hāʻawi ʻo Procreate Dreams i kahi koho kūʻai hoʻokahi manawa no $19.99, ma mua o ke kumu kūʻai kumu kūʻai.

Hoʻolālā ʻia no ka hoʻopā ʻana, ʻo Procreate Dreams nā hiʻohiʻona e like me Performing e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i nā kīʻaha kī i kā lākou papahana me ka hoʻohana ʻana i nā hana i ka manawa maoli. Ke hoʻohiki nei kēia mea hana e hoʻololi i ke kaʻina hana animation ma ka ʻae ʻana i nā mea hana e pane koke i kā lākou hana i ko lākou pāʻani ʻana. Hoʻokomo pū ka app i kahi Multi-touch Timeline, kahi e hiki ai ke hoʻohui pono ʻole i ke kaha kiʻi, cel animation, keyframing, hoʻoponopono wikiō, a me ka haku mele ʻana, me ka hoʻohana ʻana i nā hana.

Hāʻawi ʻo Procreate Dreams i nā mea hana kiʻi me ka hiki ke animate ma luna o nā kiʻi wikiō a hāʻawi i kahi mea hana i kapa ʻia ʻo Flipbook, he mea hoʻomana i ka animation kuʻuna. Hiki i nā mea pena kiʻi ke hana i nā GIF pōkole pōkole, nā hāmeʻa paʻakikī, a me nā mea hou aku me kēia hiʻohiʻona. Kākoʻo ka app i ka rotoscoping, kahi ʻenehana kahi e huli ai nā animator ma luna o nā kiʻi wikiō, ma ka ʻae ʻana i ka lawe ʻana mai o nā kiʻi ProRes a hiki i 8K i ka hoʻonā. Eia hou, aia kekahi mīkini leo hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i nā leo leo ʻano, nā mele, a me nā hopena kani i kā lākou papahana animated.

Hoʻohana ʻo Procreate Dreams i nā pulupulu like me ka polokalamu Procreate kumu, i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻohana ʻana me ka Apple Pencil. Hoʻokomo pū ʻia nā canvases nui aʻe, ʻoi aku nā papa, a me ke kākoʻo piha no nā faila i hana ʻia ma Procreate. Hoʻokomo ka app i kahi ʻano faila Procreate kūikawā i hoʻolālā ʻia no ka hoʻonohonoho ʻana i ka iCloud, e ʻae ana i ke komo koke i nā faila 1TB me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana, mālama ʻana, a i ʻole nā ​​​​manawa hoʻoiho. Mālama kēia mau faila i ka moʻolelo hoʻopau holoʻokoʻa o kahi papahana, e maʻalahi i nā mea hana kiʻi ke hoʻokolohua me ka makaʻu ʻole o ka nalowale ʻana o kā lākou hana.

Manaʻo ʻia ʻo Procreate Dreams e lilo i mea hoʻololi pāʻani pāʻani, e like me kona mea ma mua, ʻo ka Procreate kiʻi kiʻi app. Me kāna mau hiʻohiʻona ikaika a me ka mea hoʻohana-friendly interface, ʻo Procreate ka mea kūʻai maikaʻi loa i uku ʻia iPad app no ​​nā makahiki ʻeono. ʻO kona hōʻole ʻana i ka hoʻohana ʻana i kahi kumu hoʻohālike o kēlā me kēia mahina, ʻaʻole like me nā mea hoʻokūkū e like me Adobe a me Clip Studio Paint, ua loaʻa i kahi waihona mea hoʻohana kūpaʻa a kūpaʻa.

