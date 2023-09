ʻO ka National Collection of Aerial Photography Partners me Monmouth Scientific e mālama i nā moʻolelo waiwai

ʻO ka National Collection of Aerial Photography (NCAP) kahi waihona kaulana o nā kiʻi lewa mōʻaukala, e hoʻopuni ana i nā miliona o nā kiʻi e hopu ana i nā hanana nui a me nā wahi honua. ʻO ka pahuhopu nui o NCAP, ʻo ia ka hōʻiliʻili a me ka mālama ʻana i kēia mau moʻolelo koʻikoʻi ma nā ʻano kikohoʻe a me ke kino, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou mālama ʻana no nā hanauna e hiki mai ana.

No ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e pili ana i ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana, ua ʻimi ʻo Alan Potts, ka Digital Imaging Manager, i ka Monmouth Scientific no kahi hoʻonā e hoʻokumu ai i kahi maʻemaʻe no ka hoʻokele mālama hōʻiliʻili palekana o ka hui NCAP. Ma hope o ka neʻe ʻana i kahi hale hou ma Edinburgh, ua loaʻa i ka hui NCAP ka wahi kūpono e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia.

Ua ʻike ʻo Monmouth Scientific i ka Recirculating Fume Cupboard ma ke ʻano he hopena maikaʻi loa e hoʻokō i nā koi o ka hui. Hāʻawi kēia keʻena hana i nā ʻenehana me kahi wahi palekana a maikaʻi hoʻi no nā hana e like me ka wehe ʻana i ka mold mai nā paʻi kiʻi a me ka hoʻomākaukau kiʻiʻoniʻoni. Hiki i nā kīʻaha ke hoʻoheheʻe i ka ea, hopu i nā mahu a hoʻopaʻa iā lākou i loko o kahi wahi hana. Hoʻokuʻu ʻia ka ea maʻemaʻe i loko o ka hale hana ma o ka hoʻohana ʻana i nā kānana Carbon Activated.

ʻAʻole ʻo ka hoʻohana ʻana i kēia mau kīʻaha fume recirculating e hōʻoia i kahi keʻena hana olakino no nā limahana akā hāʻawi pū kekahi i nā pōmaikaʻi mālama kālā a hāʻawi i kahi kaiapuni ʻōmaʻomaʻo a ʻoi aku ka hoʻomau. Me ka hoʻokō ʻana i kēia ʻenehana hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka workflow, hiki i ka NCAP ke hana mua i nā pilikia mālama koʻikoʻi.

Ua hōʻike ʻo Alan Potts, ka Digital Imaging Manager, i kona hauʻoli i ka hana ʻana me Monmouth Scientific, me ka ʻōlelo ʻana he waiwai nui kā lākou alakaʻi a me kā lākou akamai i ka ʻike ʻana i nā pilikia a me ke koho ʻana i nā lako kūpono no ka hana. ʻO ka hui ʻana ua hopena i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻonā bespoke i kūpono i ka noi kūʻokoʻa o ka NCAP, e ʻae iā lākou e mālama i kēia moʻolelo kūʻokoʻa o nā hanana honua e like me ka ʻike ʻia mai luna.

He alakaʻi ʻo Monmouth Scientific i nā hoʻonā ea maʻemaʻe, ʻoihana loea i ka ʻenehana recirculating kuleana pili i ke kaiapuni. ʻO kā lākou mau hoʻonā, me ka Fume Cupboards, Laminar Flow system, Biological Safety cabinets, Powder Containment units, a me ISO Class Cleanrooms, e hoʻomua i ka palekana o nā limahana me ka hoʻemi ʻana i ka ikehu. Hāʻawi lākou i nā ʻano hana like ʻole, e like me nā laboratories, nā keʻena noiʻi, nā hui lāʻau lapaʻau, nā mea hana uila, a me nā hui aerospace.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia hui ʻana ma waena o ka National Collection of Aerial Photography a me Monmouth Scientific e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o nā ʻenehana a me nā hana hou i ka mālama ʻana a me ka hiki ke loaʻa nā moʻolelo waiwai no nā hanauna e hiki mai ana.

