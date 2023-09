Loaʻa i ka UMass Lowell's Saab Center ka hāʻawi kālā e hoʻonui i ka waihona kikohoʻe ʻAmelika Pukiki

Ua loaʻa iā UMass Lowell's Saab Center for Portuguese Studies he $300,000 mai ka William M. Wood Foundation o Boston. E kākoʻo ana kēia hāʻawi kālā i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā hōʻiliʻili o ka Portuguese American Digital Archive (PADA) ma UMass Lowell's Center for Lowell History. E hoʻohana ʻia ke kālā no ka palapala ʻana i ka ʻike Pukiki-ʻAmelika i nā kaiāulu Massachusetts hou, me Cambridge/Somerville a me Peabody.

Hoʻokumu ʻia i ʻekolu makahiki i hala aku nei, aia ka PADA i kēia manawa he 34 ohi a ʻoi aku ma mua o 3,000 mau kiʻi a me nā palapala, a me nā kiʻiʻoniʻoni a me nā leo leo. Loaʻa kēia mau waihona waihona i nā haumāna, nā kumu aʻo, a me ka lehulehu. ʻO ka hāʻawi kālā hou e ʻae iā PADA e hoʻomau i kāna hana me ka mea kākau waihona manawa piha ʻo Nicole "Nikki" Tantum a me ka mea kākau moʻolelo ʻo Kauka Gregory Gray Fitzsimons. E hoʻonui ʻo Tantum i nā hōʻiliʻili o ka waihona, ʻoiai e hoʻohana ʻo Fitzsimons i kēia mau mea e kākau ai i kahi moʻolelo o ka Pukiki ma Greater Lowell.

ʻO Kauka Frank Sousa, ke alakaʻi o ka Saab Center, ke koʻikoʻi nei i ke koʻikoʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻike Pukiki-ʻAmelika, ʻoiai ʻaʻole e holo hou ana ka neʻe ʻana. He nui nā palapala, e like me nā mea mai nā hale pule a me nā hui, e pili ana i ka nalowale ʻana i ka nalo ʻana o kēia mau ʻoihana. Ua loaʻa i ka waihona nā hōʻiliʻili mai nā hanauna like ʻole o ka poʻe Pukiki-ʻAmelika, e hōʻoiaʻiʻo ana e mālama ʻia ko lākou moʻolelo a me ka moʻomeheu a hiki i ka lehulehu.

Manaʻo ʻo Kauka Sousa e hoʻoikaika ʻia nā hana a ka Saab Center a me PADA i ke komo ʻana o ka poʻe Pukiki i nā paʻi puke, palapala, a me nā hana moʻomeheu ʻē aʻe e pili ana i ka ʻike ʻAmelika. Hoʻoikaika pū ʻo ia i ka pono o ka hōʻiliʻili mau ʻana o nā mea mai nā ʻohana, e like me nā kiʻi, passport, a me nā leka, e kākau moʻolelo a hoʻomaopopo maikaʻi i ka ʻike Pukiki ma ka ʻāina a me ʻAmelika no nā hanauna e hiki mai ana.

No ke kiʻi ʻana i nā hōʻiliʻili o ka Pukiki American Digital Archive, e kipa i ka pūnaewele o UMass Lowell.

Sources:

E Iona

UMass Lowell

- Wehewehe:

- Saab Center for Portuguese Studies: He hale noiʻi ma UMass Lowell i hoʻolaʻa ʻia i ke aʻo ʻana i ka moʻomeheu Pukiki a me ka mōʻaukala.

– Pukiki American Digital Archive (PADA): He waihona ma UMass Lowell's Center for Lowell History e palapala ana i ka ʻike Pukiki-ʻAmelika ma o ka hōʻiliʻili ʻana i nā kiʻi, palapala, kiʻiʻoniʻoni, a me nā leo leo.

– ʻO William M. Wood Foundation: He kahua hoʻokumu ʻo Boston i hāʻawi i kahi haʻawina e kākoʻo i ka hoʻonui ʻana o PADA.

– UMass Lowell: Ke Kulanui o Massachusetts Lowell, he kulanui noiʻi lehulehu ma Lowell, Massachusetts.