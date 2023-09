Hoʻokomo ʻo Apple i ke ʻano kiʻi kiʻi i hoʻonui ʻia a me ke ʻano pō ma iPhone 15

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua wehe ʻo Apple i nā mea hou loa no kāna polokalamu kāmela ma ka iPhone 15. ʻO ka mode Portrait Mode i hoʻonui ʻia i kēia manawa e hoʻokomo i ka ʻenehana aʻo mīkini e ʻike maʻalahi i nā kānaka a me nā holoholona, ​​​​e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā kiʻi e like me ke kiʻi. Eia hou, ua hoʻomaikaʻi ʻo Apple i ka Night Mode e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke kiʻi kiʻi haʻahaʻa. Hoʻohanohano ka iPhone 15 i nā kikoʻī kāmela i hoʻonui ʻia me kahi lens aperture f/1.6, kahi koho telephoto 2x, a me kahi mana 24-megapixel.

Ua lawe ʻo Apple i kāna Portrait Mode kaulana i ka pae aʻe i ka iPhone 15 me ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana aʻo mīkini. Hoʻohana kēia hiʻohiʻona hou i nā algorithm kiʻekiʻe e nānā i ke ʻano o ke kiʻi a hoʻololi koke i ka Portrait Mode ke ʻike ʻia kahi kanaka a holoholona paha. Ke manaʻo nei kēia mea hou e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā kiʻi ʻoihana me ka ʻole o ka pono o ka hoʻoponopono lima.

Eia kekahi, ma hope o ke kiʻi ʻana i ke kiʻi ma Portrait Mode, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i ka manaʻo ma waena o nā poʻe ʻē aʻe a i ʻole nā ​​​​puai, e hōʻoia ana e hōʻike pono ʻia ke kumuhana i makemake ʻia. ʻOiai ua loaʻa ke koho e hoʻohuli i ke ʻano Portrait a hoʻi i ke kiʻi kumu mai kona hoʻomaka ʻana, ua hoʻohui kēia mea hou i ka versatility a me ka mana hoʻomohala i ka hiʻohiʻona.

Ua hana pū ʻo Apple i nā mea hoʻonui i ka Night Mode, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hopu i nā kiʻi kupaianaha ʻoiai ma nā wahi haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana, ʻo ka manaʻo o Apple i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i kēia hiʻohiʻona e hōʻike ana e hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i ka maikaʻi o ke kiʻi a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka walaʻau i nā hiʻohiʻona māmā.

Ma ke ʻano o nā kikoʻī kāmela, ua kaena ka iPhone 15 i kahi lens aperture f/1.6, e hiki ai i ka mālamalama ke komo i ka sensor kamera, e hopena i nā kiʻi ʻoi aku ka ʻoi aʻe. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka koho telephoto 2x i nā mea hoʻohana me ka hiki ke hoʻonui i ka zoom, hiki iā lākou ke hopu i nā kumuhana mai kahi mamao me ka ʻole o ka hoʻohālikelike ʻana i ka maikaʻi o ke kiʻi. Me ka mana 24-megapixel, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe me ka kikoʻī a me ka maopopo.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo nā mea hou a Apple i Portrait Mode a me Night Mode, i hui pū ʻia me nā kikoʻī kāmela i hoʻomaikaʻi ʻia i ka iPhone 15, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana e hāʻawi i kāna mau mea hoʻohana me nā mana kiʻi kiʻi kūikawā. ʻO kēia mau holomua e hōʻoia e hiki i nā mea hoʻohana ke hopu i nā kiʻi kupanaha a me nā kiʻi kiʻekiʻe i nā kūlana kukui.

