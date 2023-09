ʻO Pokémon Scarlet a me Violet DLC: Ua hoʻokuʻu ʻia ka waiwai huna o ka Area Zero

Ua hiki mai ka Pokémon Scarlet a me Violet DLC i manaʻo nui ʻia, me ka ʻāpana mua i kapa ʻia ʻo 'The Teal Mask' i hoʻokuʻu ʻia i kēia pule. Hiki i nā mea hoʻomaʻamaʻa ke hoʻomaka i kahi huakaʻi hou ma ka ʻāina ʻo Kitakami, e hālāwai me Pokémon hou, e ʻimi ana i nā wahi hou, a e ʻike i nā moʻolelo hou.

ʻO kekahi o nā hoʻohui hoihoi i kēia DLC ʻo ia ka hoʻolauna ʻana o The Heroes of Kitakami, kahi hui o nā mea hoʻomaʻamaʻa ikaika e pāʻani nei i kahi kuleana koʻikoʻi ma ka moʻolelo. E loaʻa i nā mea hoʻomaʻamaʻa ka manawa e launa pū me lākou, e aʻo e pili ana i kā lākou huakaʻi, a e hoʻokūkū paha iā lākou i nā kaua.

Ke kau nei ke kauhale o Kitakami i ke kahua waena ma kēia DLC, e ʻae ana i nā mea hoʻomaʻamaʻa e hoʻokomo iā lākou iho i kāna moʻomeheu waiwai a ʻike i kāna mau mea huna. He wahi olaola ia e hāʻawi ana i kahi lewa kū hoʻokahi i hoʻohālikelike ʻia me nā wahi ʻē aʻe o ka pāʻani.

Eia kekahi, e hālāwai nā mea hoʻomaʻamaʻa iā Pokémon maʻa i neʻe mai nā wahi ʻē aʻe a hana iā Kitakami i ko lākou home hou. ʻO kekahi o ia Pokémon ʻo Polteageist, kahi mea i ʻike hou ʻia i kēia DLC. ʻO kona hoʻolālā a me kona hiki ke lilo ia i mea hoʻohui hoihoi i nā hui aʻoaʻo.

Inā ʻoe e noʻonoʻo nei e kūʻai i ka DLC, pono e ʻike ʻia ʻo "The Hidden Treasure of Area Zero" hele mai me ʻelua ʻāpana - 'The Teal Mask' a me 'The Indigo Disk'. Hoʻohui ʻia, loaʻa i kahi pūʻulu ʻaʻahu e hōʻike ana i nā kau a pau, e ʻae ana i nā mea hoʻomaʻamaʻa e hoʻopilikino i ko lākou ʻano o ka pāʻani.

E hōʻoia e koho i ka mana DLC i kūpono me kāu kope ponoʻī o ka pāʻani i ka wā e kūʻai ai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o ka Pokémon Scarlet a me Violet DLC e hōʻailona i kahi mokuna hoihoi hou i ka pāʻani. Me ka Pokémon hou, nā moʻolelo hoʻohiwahiwa, a me nā wahi hoihoi, pono ia e loaʻa i nā mea aʻoaʻo Pokémon makemake nui i nā huakaʻi hou.

Sources:

- Pokémon (@Pokemon) ma Twitter