Hoʻokuʻu i nā manawa no The Teal Mask DLC ma Pokemon Scarlet a me Violet

Ke kali nui nei nā mea hoʻomaʻamaʻa ma ka honua holoʻokoʻa i ka hoʻokuʻu ʻana o ka Pokemon Scarlet a me Violet DLC mua, The Teal Mask. Hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka Pōʻakolu, Kepakemapa 13, ʻimi nā mea pāʻani e pili ana i nā manawa hoʻokuʻu kikoʻī ma ko lākou wahi.

Wahi a ka ʻike i hōʻoia ʻia, e hoʻokuʻu ʻia ka Teal Mask DLC i nā manawa aʻe:

– 6 pm Time Pacific (Sepatemaba 12)

– 8 pm Waena Waena (Sepatemaba 12)

– 9 pm Wā Hikina (Sepatemaba 12)

– 2 am UK Time (Sepatemaba 13)

– 3 am Central Europe Time (Sepatemaba 13)

– 5:30 am Time Indian (Sepatemaba 13)

– 9 am Japan Time (Sepatemaba 13)

Hiki ke loli paha kēia mau manawa, akā manaʻo ʻia e hoʻomaka ka pāʻani a puni ka manawa i hāʻawi ʻia. Pono nā mea pāʻani e noho hou no nā hoʻolaha e pili ana i nā loli manawa hoʻokuʻu.

ʻO ka Teal Mask kahi ʻāpana o The Hidden Treasure of Area Zero DLC no Pokemon Scarlet a me Violet. Lawe ka DLC i nā mea pāʻani ma kahi huakaʻi kula i Kitakami, kahi kauhale ikaika i piha i nā hana ʻoliʻoli a me nā mea kūʻai alanui. Ua hoʻohenehene ʻia ka Hui Pokemoni i nā pōloli ʻeke hou, Legendaries, a me nā kiʻi e hoʻokomo ʻia ma The Teal Mask.

Ua hōʻike pū ʻo Leaks i nā ʻike hou e pili ana i nā mana hou, nā komo ʻana o Pokedex, a me nā pōloli ʻeke e like me Bloodmoon Ursaluna. ʻO ka ʻāpana ʻelua o The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, i kapa ʻia ʻo The Indigo Disk, ua hoʻonohonoho ʻia no kahi hoʻokuʻu Q4/Winter ma 2023.

Pono nā mea pāʻani e makemake e ʻike i ka Teal Mask DLC e loaʻa iā Pokemon Scarlet a i ʻole Pokemon Violet. Pono nā mea nona nā pāʻani ʻelua e kūʻai i nā kope ʻokoʻa o The Teal Mask.

ʻOiai nā pilikia ʻenehana mua i hoʻopilikia i ka hoʻopaʻa ʻana o ka mea pāʻani a me ka ʻike, ua lanakila nui ʻo Pokemon Scarlet a me Violet, a lilo i mea hoʻokuʻu Nintendo nui loa i nā manawa āpau me 10 miliona mau kope i kūʻai ʻia i nā lā mua ʻekolu.

