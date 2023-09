Hoʻohenehene ʻo Google iā Pixel Watch 2 me ka hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona hou

Ua hoʻokuʻu ʻo Google i kahi wikiō teaser o ka Pixel Watch 2 e hiki mai ana, e hōʻike ana i kekahi mau ʻokoʻa kaulana i ka hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona. Mālama ka smartwatch i kahi hoʻolālā holoʻokoʻa like me kona mua, akā me kekahi mau mea hou.

ʻO ka hoʻololi i ʻike nui ʻia ʻo ia ka pūʻulu sensor, i kēia manawa ke hōʻike nei i kahi hoʻolālā circular me nā LED liʻiliʻi e hoʻohālikelike ʻia i nā mea ʻike maka o ka Pixel Watch mua. Hōʻike nā lono e pili ana ka Pixel Watch 2 i ka Sense 2's hoʻomau electrodermal activity sensor, hiki ke wehewehe i ka hoʻolālā hou.

ʻO kahi hoʻonui koʻikoʻi ʻo ka hoʻohui ʻana o kahi helu IP68, e hōʻike ana i ka pale maikaʻi ʻana i ka lepo a me ka wai i hoʻohālikelike ʻia i ka wai kūʻai wai 50m o Pixel Watch. Hōʻike ka manaʻo hou he ʻauʻau ka Pixel Watch 2 a hiki ke pale i ka hoʻohaʻahaʻa wai i kekahi ʻano.

Hoʻohui ʻia, ʻike ʻia ka lei o ka Pixel Watch 2 e noho mālie me ka pale, e kāpae ana i ka ʻoki liʻiliʻi i loaʻa ma ka wati kumu. Manaʻo ʻia e hiki mai nā hoʻonui nui no ka Pixel Watch 2 mai nā polokalamu a me nā mea i loko, e like me ka Qualcomm Snapdragon W5 Plus platform.

Ua hoʻolaha ʻo Google e hoʻomaka nā preorders no ka Pixel Watch 2 ma ʻOkakopa 4th, e hui pū ana me ka hanana Pixel o ka hui. Me kēia mau hoʻololi hoʻolālā hoihoi a me nā hiʻohiʻona i manaʻo ʻia, ke kali nui nei nā mea hoʻohana ʻenehana a me nā mea hoʻohana kelepona i ka hoʻomaka ʻana o ka Pixel Watch 2.

Source: Victoria Song, Luna Hoʻolaha ma The Verge

Nā wehewehena:

1. Ka helu IP68: Hōʻike ka helu IP68 i ka pale ʻana o kahi mea i ka lepo a me ka wai, e ʻae ʻia e hoʻokomo ʻia i loko o ka wai no kekahi manawa me ka ʻole o ka pōʻino.

2. Pūnaehana ʻikepili: ʻO ka pūʻulu sensor kahi hoʻonohonoho o nā mea ʻike e hana pū ana e hōʻiliʻili a hana i ka ʻikepili, e hiki ai i nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā hana i loko o kahi hāmeʻa.

3. Electrodermal activity (EDA) sensor: E ana ana ka mea ike hana electrodermal i ka conductivity uila o ka ili, hiki ke haawi i ka ike i ka physiological a me ka manao.

'Ōlelo Aʻo: Hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma ka ʻike mai kahi ʻatikala kumu akā ʻaʻole i hoʻokomo i kekahi URL a i ʻole nā ​​kiʻi mai ka ʻatikala kumu.