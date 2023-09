Ua hōʻoia ʻo Google i ka hoʻolaha ʻana o Pixel Watch 2 ma India ma ʻOkakopa 5

Ua hoʻolaha ʻo Google India e hoʻomaka ana ka Pixel Watch 2 i manaʻo nui ʻia ma India ma ʻOkakopa 5, kahi lā ma hope o kona hoʻolaha ʻana i ka honua ma ʻOkakopa 4. E loaʻa wale ka smartwatch no ke kūʻai ʻana ma Flipkart, ke kahua e-commerce kaulana.

E wehe ʻia ka Pixel Watch 2 ma ka ʻaoʻao o ka Pixel 8 series a me ka Pixel Buds hou ma ka hanana Made by Google. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kumukūʻai a me nā kikoʻī o ka Pixel Watch 2 e Google, kahi wikiō teaser i kau ʻia ma X e hōʻike ana i kāna hoʻolālā, e hōʻike ana i kahi hui kala porcelain. ʻO ka smartwatch e hiki mai ana e like me kona mua, ka Pixel Watch, ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia ma India.

Hōʻike nā hōʻike e hiki ke hoʻohana ʻia ka Pixel Watch 2 e kahi chipset Qualcomm Snapdragon W5 series, e hāʻawi ana i ke ola pākaukau ma mua o 24 mau hola me kāna hiʻohiʻona mau (AOD). Manaʻo ʻia e holo ma Wear OS 4. Eia hou, hiki i ka smartwatch ke hōʻike i ʻehā mau pūʻulu wati hou - Accessible, Arc, Bold Digital, a me Analog Bold - a me kahi kino alumini.

Hōʻike ka papa inoa Google Play Console e lako paha ka Pixel Watch 2 me kahi Qualcomm SW5100 SoC, i ʻōlelo ʻia ʻo ia ka chipset Snapdragon W5. ʻOiai ua paʻa mau ʻo Google e pili ana i nā kikoʻī o ka hāmeʻa, ʻo kāna koʻikoʻi iā AI i ka hanana Google I/O 2023 hou e hōʻike ana i ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana naʻauao artificial i kāna mau huahana e hiki mai ana.

Ke kūkulu nei ka hauʻoli i ka hoʻomaka ʻana o ka hanana, a hiki i nā mea kūʻai aku ma India ke nānā i mua i ka loaʻa ʻana o ka Pixel Watch 2 ma Flipkart e hoʻomaka ana i ʻOkakopa 5.

