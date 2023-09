Hoʻolaha ʻo Jupiter iā Picross S+ no Nintendo Switch, e hoʻāla hou ana i nā pāʻani Picross Digital wale nō

Loaʻa i ka poʻe hoihoi Picross ke kumu e hoʻolauleʻa ai i ka hoʻolaha ʻana o ka mea hoʻomohala pāʻani ʻo Jupiter i ka hoʻokuʻu ʻana o Picross S + no ka Nintendo Switch. ʻO kēia nūhou hauʻoli, ʻo ia hoʻi, e hoʻāla hou ʻia nā pāʻani Picross ʻeiwa wale nō i hoʻopaʻa ʻia a hoʻolako hou ʻia, e hauʻoli nui ana ka poʻe pā.

Wahi a nā hōʻike, e hoʻokomo ʻo Picross S+ i nā Picross e puzzles mua a e hoʻolauna pū i nā pāʻani Picross e hope e like me nā puʻupuʻu puzzle uku. Hoʻohui ʻia, e hōʻike ʻia ka puʻupuʻu iā Picross e9, kahi pāʻani kūʻokoʻa Iapana ma mua e hoʻomaka i kāna hoʻomaka ma ke Komohana.

ʻOiai ua hoʻonohonoho ʻia ka pāʻani e hoʻomaka i 2024, aia kekahi mau pāʻani Picross i loaʻa ma ka Nintendo Switch no ka poʻe hiki ʻole ke kali. ʻO kekahi laʻana ʻo Picross S Genesis & Master System Edition, e hāʻawi ana i nā kiʻi kiʻi o nā kiʻi Sega i aloha ʻia no nā mea pā e leʻaleʻa.

ʻOiai ʻo ke kumukūʻai no kēlā me kēia pāʻani ʻikepili a me Picross S+ ponoʻī ke kūʻai ʻia ma $4.99, ʻo ka huina o ke kumukūʻai no nā pāʻani ʻeiwa i manaʻo ʻia ma kahi o $45. ʻOiai ke ʻano o ke kumukūʻai kiʻekiʻe, hiki i nā mea pāʻani Picross ke hōʻoia i nā hola he nui o ka lolo-ʻoluʻolu a me ka addictive puzzle-solving i hāʻawi ʻia e kēia mau pāʻani.

He mea pono e hoʻomaopopo ʻoiai ʻo Picross S + he mea hoʻohui maikaʻi loa i ka hale waihona Nintendo Switch, ʻo ka ʻike maʻalahi o ka chiseling blocks ma Mario's Super Picross, i loaʻa ma o kahi inoa inoa Nintendo Switch Online, ʻaʻole i kūlike.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻolaha ʻana o Picross S+ a me ke ala hou ʻana o nā pāʻani Picross digital-wale nō kahi hoʻomohala hoʻokipa no nā mea pā o ka ʻano puzzle. Malia paha e paipai ʻia kēia hoʻokuʻu iā Jupiter e lawe mai i nā poʻo inoa Picross kūʻokoʻa ʻo Iapana i ka mākeke Komohana, e hoʻokō ana i nā makemake o nā mea pāʻani i makemake nui e ʻike i kēia mau pāʻani.

