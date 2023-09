Nā kānana hoʻopuehu gula hou no nā kiʻi ʻoniʻoni

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ka mea kiʻiʻoniʻoni lanakila lanakila ʻo Philip Bloom a me Formatt-Hitech ua hopena i ka hana ʻana o ka moʻo kānana diffusion Bloom Gold. Hoʻolālā ʻia kēia mau kānana diffusion screw-in no ka hoʻopau ʻana i ka lihi kikohoʻe i nā kiʻi i hana ʻia e nā kāmela a me nā lens hou me ka hāʻawi ʻana i kahi hopena hoʻomehana maʻalahi.

Ua ʻike ʻo Bloom i ka pono o kahi hoʻonā e hiki ke hoʻonui i ke ʻano a me ka hohonu o nā kiʻi i hana ʻia e nā kāmela kiʻekiʻe a me nā lens. ʻAʻole ʻoluʻolu i nā koho i loaʻa, ua hui pū ʻo ia me Formatt-Hitech e hoʻomohala i kāna kānana diffusion ponoʻī. Hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke aniani optical Schott B270i a hoʻopau pono ʻia e ka lima ma UK, ua hōʻike kēia mau kānana i nā kūlana kiʻekiʻe o ka maikaʻi.

Loaʻa nā kānana diffusion Bloom Gold i ka ikaika o 1/8, 1/4, a me 1/2, a me ka nui o ka nui mai 49mm a 82mm. Me ke apo kānana anti-reflective, hiki ke hoʻohana maʻalahi kēia mau kānana me nā lens kiʻiʻoniʻoni liʻiliʻi. ʻO ke koho ma waena o nā ikaika like ʻole e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono maikaʻi i kā lākou hopena i makemake ʻia e pili ana i nā mea e like me ka lens, kukui, a me ka lōʻihi.

Hele mai nā kānana me kahi koho o ka pau ʻana o ke apo, ʻeleʻele a i ʻole ke gula opulent, ʻoiai ke ʻano like ke aniani a me ka hopena no nā mana ʻelua. ʻO nā kumukūʻai no nā kānana Bloom Gold mai $87.50 US no nā kānana 49mm a i $140 US no nā mana 82mm. Hiki ke kūʻai pololei ʻia mai ka pūnaewele Formatt-Hitech ma US a me UK.

Hiki i ka poʻe cinematographers e hoʻonui i ka hopena ʻike a me ke ʻano o kā lākou mau kiʻi ke hilinaʻi nei i nā kānana diffusion Bloom Gold e hāʻawi i kahi hopena. Hana ʻia me ka nānā pono ʻana i nā kikoʻī a me ka hoʻohana ʻana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hāʻawi kēia mau kānana i ka tunability a me ka versatility i makemake ʻia e nā poʻe loea i ke kula.

Sources:

- Erik Naso, Emmy award-winning DP me 20 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana.

- Formatt-Hitech, mea hana i nā kānana diffusion Bloom Gold.