Loaʻa ka home lōʻihi o Paul Anka i ka mākeke no $ 10 miliona

ʻO ka hale nani ʻo Los Angeles-area nona ka crooner Kanada kaulana ʻo Paul Anka i kēia manawa ke kūʻai aku nei ma ke kumukūʻai o $10 miliona. Aia ma ka ʻāina ʻo Sherwood Country Club ma Thousand Oaks, Kaleponi, aia kēia hale noho 7,791-square-foot ma kahi kokoke i 6 mau ʻeka o ka ʻāina i paʻa, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona nani o ka hale kalapu a me nā mauna a puni.

ʻO ka waiwai, i helu ʻia e Mary Ann Scott o Beverly & Company a me Team Nicki LaPorta a me Karen Crystal ma Compass, e hoʻopili i ka nohona Sherwood me kāna hui ʻana o ka opulence a me ka nani maoli o ka loko kokoke a me nā mauna ʻo Santa Monica.

Hoʻohanohano ʻia no kāna mau mele e like me "Put Your Head on My Shoulder," "Diana," a me ka "My Way" (i kaulana ʻia e Frank Sinatra), ua kūʻai ʻo Paul Anka i kēia hale noho Farani i ka makahiki 2007 no lalo o $ 4 miliona. Me kona hoʻolālā semi-open, nā papahele pōhaku, nā kaupaku kiʻekiʻe, a me nā mea kukui ʻōlelo, hoʻonani ka hale i ka nani a me ke ʻano.

Hāʻawi ka hale i kahi hale ʻai ʻai-in chef me kahi mokupuni ākea a me kahi puka ʻaina kakahiaka. Loaʻa iā ia nā lumi hoʻokipa he nui, ʻelua o ia hale i ka hōʻiliʻili gula o Anka. ʻO nā puka Farani ma loko o ka hale e hiki ai ke komo i ka pā hale, kahi i hoʻokumu ʻia ai kahi ʻauʻau infinity-edge, kekahi mau lumi hoʻomaha, a me kahi lua ahi i kahi pā waho.

Hāʻawi ka waiwai i ʻehā mau lumi moe en-suite, me ʻelua lumi ʻauʻau hou. ʻO ka suite nui he wahi keʻena, kahi lumi ʻaʻahu, a me kahi lumi ʻauʻau me kahi ʻauʻau wai. Hoʻohui ʻia, aia ka hale i kahi lumi hoʻopaʻa leo, kahi waihona waina, nā keʻena keʻena he nui, a me kahi lumi billiards.

No ka poʻe hauʻoli hoʻoikaika kino, aia kahi hale hauʻoli ea i loko o kahi hale aniani kū kūʻokoʻa, me kahi lumi ʻauʻau a me ka ʻauʻau waho. Me kāna mau mea pono a me nā wahi hoʻokipa, hāʻawi kēia hale i kahi ʻano nani a nani hoʻi.

Sources:

- Ka papa inoa: Mary Ann Scott o Beverly & Company a me ka Hui Nicki LaPorta a me Karen Crystal ma Compass

– Paul Anka: PropertyShark