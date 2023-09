Hoʻohui ʻo Patreon i kahi hiʻohiʻona kamaʻilio pūʻulu no nā mea hana maʻiʻo e launa pū me nā mea pā

Ua hoʻolauna ʻo Patreon, ka papa inoa inoa inoa no nā mea hana ʻike, i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia nā kamaʻilio pūʻulu e hiki ai i nā mea hana ke launa pū me kā lākou mau mea pā i kahi wahi i hoʻolaʻa ʻia. Hiki i nā mea hana ke hoʻonohonoho a hoʻokipa i nā lumi kamaʻilio no kā lākou poʻe pā, me ke koho e loaʻa i nā pae ʻokoʻa no nā pae mea kākau like ʻole. Hoʻolālā ʻia nā kamaʻilio, e loaʻa ana ma nā polokalamu kelepona a me ka papapihi, e kōkua i nā mea hana e kūkulu i kahi kaiāulu hoʻomau a puni kā lākou hana a e hāʻawi i nā mea pā i kahi pilina pololei.

ʻO ka hiʻohiʻona kamaʻilio hui e like me kahi kikowaena Discord in-app, e ʻae ana i nā mea hana e hana i nā inoa kamaʻilio a me nā kumuhana, a me nā mea hoʻohana e kaʻana like i nā kiʻi, kikokikona, a me nā hopena emoji. ʻOiai e kākoʻo mau ʻia ka hoʻohui ʻana o Patreon me Discord, ke manaʻo nei ka hana kamaʻilio kamaʻāina e hāʻawi i nā mea hana i kahi hopena i loko o ka pahu i hoʻopili pono ʻia i ka app Patreon.

ʻO ka neʻe ʻana o Patreon i ka hāʻawi ʻana i nā hiʻohiʻona hou aʻe a me nā mea hana ma kāna kahua ponoʻī he pane i nā pilikia e kū nei nā mea hana i ka hilinaʻi ʻana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu. I ka makahiki i hala aku nei, ua ʻike nā mea hana wikiō Patreon e hoʻohana ana i ka hoʻohui Vimeo i ka piʻi ʻana o ka uku i manaʻo ʻole ʻia a me ka pilikia o ka nalowale ʻana i kā lākou ʻike. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi koho hoʻokipa wikiō maoli a i kēia manawa nā kamaʻilio pūʻulu, manaʻo ʻo Patreon e hāʻawi i nā mea hana i ka mana hou aʻe i ko lākou mau lālā a hōʻemi i nā pilikia e pili ana i ka hilinaʻi ʻana i nā kahua o waho.

Hele pū ka hiʻohiʻona kamaʻilio hui hou me nā mea hana hoʻohālikelike e hiki ai i nā mea hana ke hoʻokele i nā ʻano i loko o nā lumi kamaʻilio. Hiki i nā mea hana ke hoʻokō i nā kānāwai hou aʻe ma mua o nā alakaʻi kaiaulu o Patreon i kēia manawa a hana i nā mea hoʻohana ʻino. Hoʻolālā ʻo Patreon e hoʻomohala hou i kona hiki ke hoʻololi, me ke koho no nā mea hana e hoʻopaʻa inoa i nā lālā kaiāulu e kōkua i nā hana hoʻohālikelike.

Ma kahi o nā kamaʻilio pūʻulu, ua hoʻolauna pū ʻo Patreon i nā mea hou i ke ʻano o ka ʻike ʻana o nā mea pā ma ka paepae. Hiki i nā mea kākau inoa ke hoʻopilikino i kā lākou ʻaoʻao ma o ka hoʻohui ʻana i kahi kiʻi kiʻi, inoa, bio, a me nā loulou i kā lākou moʻokāki kaiapili. Hāʻawi kēia mau mea hou i ka mana o nā mea pā i ke ʻano o ko lākou hōʻike ʻana iā lākou iho ma ka paepae.

Manaʻo ʻo Patreon ʻaʻole ia e hoʻokūkū me ka algorithmic a me ka hoʻolaha hoʻolaha pūnaewele media e like me Instagram, TikTok, a i ʻole Twitter. Akā, manaʻo ka ʻoihana e hoʻoponopono i nā pilikia kūʻokoʻa e kū nei i nā mea hana ʻike, e like me nā algorithm opaque a me ka nele o ka mana o kā lākou ʻoihana. ʻO ka hoʻolauna ʻana i nā kamaʻilio pūʻulu a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe he ʻāpana o ka hoʻoikaika mau ʻana o Patreon e hoʻoikaika i nā mea hana a hāʻawi iā lākou i nā mea hana e pono ai lākou e hui pū me kā lākou mau mea pā a hoʻolilo i kā lākou ʻike me ka maikaʻi.

Nā Puna: The Verge