Hoʻolauna ʻo Patreon i kahi hiʻohiʻona kamaʻilio pūʻulu no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pānaʻi pā

Ua hoʻokumu ʻo Patreon i kahi hiʻohiʻona kamaʻilio hui hou, e hiki ai i nā mea hana ke hana hou aku me kā lākou mau mea pā. ʻO ka hiʻohiʻona, loaʻa wale ma ka polokalamu kelepona i kēia manawa, hiki i nā mea hana ke kamaʻilio pololei me kā lākou poʻe kākau inoa a me ka ʻae ʻana i nā mea kākau e kamaʻilio me kekahi ma waho o nā ʻāpana manaʻo. Hiki i nā mea hana ke loaʻa i ʻehā mau kamaʻilio ʻana i ka manawa like, me ka hiki ke hoʻonohonoho i nā palena no ke komo ʻana, e like me ka hoʻopaʻa ʻana i nā kamaʻilio kikoʻī i nā papa inoa inoa like ʻole.

ʻOiai ua hoʻohālikelike ka hiʻohiʻona hou i ka Discord, ua ʻōlelo ʻo Patreon ʻaʻole ia i hoʻolālā ʻia e pani i ke kahua kamaʻilio kaulana. Ma kahi, e loaʻa i nā mea hana ke koho e hoʻohui pū me Discord.

Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i wahi no ke kamaʻilio ʻana, hāʻawi pū ka hui kūkākūkā i nā ʻano hiʻohiʻona pili. Hiki i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i nā kiʻi, emojis, a me nā kikokikona maʻalahi me nā hoa o ke kaiāulu. No ka hōʻoia ʻana i kahi kūlana maikaʻi a palekana, ua hoʻokō ʻo Patreon i nā mea hana hoʻohaʻahaʻa e pale ai i ka hoʻolaha ʻana o nā mea ʻino.

No ka hoʻoulu ʻana i ka manaʻo o ke kaiāulu, ua hoʻolauna pū ʻo Patreon i nā ʻaoʻao lālā, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻopilikino i ko lākou mau inoa, nā kiʻi, nā loulou pili pūnaewele, a me nā bios. Ke manaʻo nei kēia mau moʻolelo e hoʻoikaika i nā pilina hohonu ma waena o nā mea pā a me nā mea hana i loko o ka kaiaola Patreon.

ʻO ka hiʻohiʻona kamaʻilio hui hou e ʻōwili mālie ʻia e koho i nā mea hana, a ʻoi aku ka nui o ka loaʻa ʻana i nā mahina e hiki mai ana. Hōʻike kēia hoʻohui i nā hana hoʻomau a Patreon e hāʻawi i nā mea hana a me nā hiʻohiʻona e hoʻonui ai i ka ʻike no nā mea hana a me nā mea kākau inoa. I kēia mau lā, ua hoʻolauna ka paepae i ka hiki ke hoʻopuka i nā podcasts subscriber-only on Spotify a wehe i kahi hāmeʻa wikiō maoli.

