ʻO ka Manaʻo Manaʻo o nā aniani Apple: kahi nānā kokoke i nā Patent hou

Ma waena o ka puʻupuʻu e hoʻopuni ana i ka headset Vision Pro VR i manaʻo nui ʻia, ʻo ke kamaʻilio e pili ana iā Apple Glasses me he mea lā ua lawe i kahi noho hope. Ma Mei, ua hoʻāla ʻia nā kānalua e pili ana i ka hoʻokuʻu maoli ʻana o kēia mau aniani hoʻonui ʻia (AR), e noʻonoʻo ana i ke ola ʻana o ka Vision Pro. Eia nō naʻe, aia nā kumu kūʻokoʻa e loaʻa ai kahi wahi o Apple Glasses i ka mākeke.

He kuleana koʻikoʻi ka ʻoluʻolu a me ka hoʻomaʻamaʻa i ka ʻike mea hoʻohana. ʻAʻole pono nā kūlana āpau i ka mana maka o ka Vision Pro, a ʻo ka hoʻohana mau ʻana i kahi headset hiki ke lilo i mea luhi. ʻO nā mea māmā e hāʻawi i ka maʻalahi a me ka hana wikiwiki e makemake pinepine ʻia. Hoʻomaopopo ʻo Apple i kēia, e like me ka mea i hōʻike ʻia e kahi hoʻouna patent hou e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona hoihoi no kahi mea AR.

ʻO kahi hiʻohiʻona i hōʻike ʻia ma ka patent he lei kikohoʻe no ka hoʻokele maʻalahi. Hiki i nā mea hoʻohana ke hele maʻalahi i nā leka hoʻomaopopo, nā kiʻi, a me ka pāʻani mele. ʻO ka mea nui, ua like kēia hana me kahi hōʻike poʻo-up (HUD), e like me ka hiki o ka wati akamai akā ʻike pololei ʻia i mua o nā maka o ka mea hoʻohana.

Eia naʻe, inā manaʻo ʻo Apple e hoʻokō i nā aniani, pono e hoʻokō ʻia nā mana multitasking. Hōʻike nā hōʻike hou e hana ana ʻo Apple i ʻelua mau hiʻohiʻona hou o ka Vision Pro, hoʻokahi i mālama ʻia i ka mākeke mea kūʻai. Ke kū nei nā manaʻo noʻonoʻo inā ʻo kēia kumu hoʻohālike e pili ana i nā mea kūʻai aku ʻo ia ka Apple Glasses, a i ʻole ua pani ʻia nā aniani e kēia ʻano hou.

E like me ka Apple's Wonderlust hanana i hoʻonohonoho ʻia no kēia lā, aia ka manaʻolana no nā mea hou i kekahi o kēia mau papahana lako. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i nā patent āpau ke hoʻokō e like me nā huahana a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona. ʻO ka manawa wale nō e hōʻike maoli i nā hoʻolālā o Apple i ke aupuni o nā poʻo AR.

Nā Puna: Ka hoʻouna ʻana i ka palapala patent mai Apple