Hoʻonui ʻo IBM i ka hui pū ʻana me Parle Products e hoʻoikaika i ka hoʻololi kikohoʻe

Ua hoʻolaha ʻo IBM i ka hoʻonui ʻana i kāna hui pū me Parle Products, kahi brand biscuit alakaʻi ma India, e hoʻolalelale i ka huakaʻi hoʻololi kikohoʻe o ka hui. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana ʻenehana a me Artificial Intelligence (AI), ua hiki iā Parle ke hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana a hoʻopaʻa i ka ʻōnaehana IT holoʻokoʻa.

Ma mua o kā lākou hui pū ʻana me IBM i ka makahiki 2014, ua kū ʻo Parle i nā luʻi i kā lākou hoʻolako paʻakikī a me ka hoʻolaha pūnaewele ma muli o nā hoʻolālā ʻokoʻa ʻole ma waena o nā huahana a me nā kahawai. Ua alakaʻi kēia i nā palena pae lawelawe a me ka hoʻonui ʻana i nā kumukūʻai. Eia nō naʻe, me ke kākoʻo o IBM Consulting, ua hoʻemi maikaʻi ʻo Parle i nā kumu kūʻai, hoʻonui i ka pololei o ka wānana kūʻai, a hoʻohaʻahaʻa i ke kumukūʻai no ka lawelawe.

Ua hōʻike ʻo Sanjay Joshi, CIO o Parle Products, i kona manaʻo maikaʻi e pili ana i ka hui ʻana, me ka ʻōlelo ʻana, "Me IBM Consulting, ua mākaukau mākou e wehe i nā ala hou o ka ulu ʻana a noho i ka poʻokela o ka ulu ʻana o ka ʻoihana." Ua kōkua ka hui pū ʻana me IBM iā Parle i ka hoʻoponopono ʻana i nā hana he nui, e like me ka hoʻololi ʻana i ke kūʻai ʻana, ka hoʻomohala ʻana i ke kaulahao lako, a me ka hoʻololi HR.

Ua hōʻike ʻo Kamal Singhani, Country Managing Partner o IBM Consulting ma India a me ʻAsia Hema, i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana ao a me AI i ka ʻoihana hoʻokūkū o kēia lā. Ua ʻōlelo ʻo ia he mea nui kēia mau ʻenehana hoʻololi no ka hālāwai ʻana i nā koi o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hana ʻoihana holoʻokoʻa.

Ma ka hoʻohana ʻana i ke ao o IBM a me AI, ua hiki iā Parle Products ke hoʻokele i ka hoʻololi kikohoʻe a hoʻokō i ka maikaʻi o ka hana. Me kēia hui pū ʻana, manaʻo ʻo Parle e hoʻomaikaʻi hou i kona kūʻai ʻana i ka mākeke a hana i nā manawa hou no ka ulu ʻana.

Sources:

– IBM

- Nā Huahana Parle

Nā wehewehena:

- Cloud: ʻO ka hoʻopili kapuaʻi e pili ana i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe kamepiula, me ka mālama ʻana, nā kikowaena, nā ʻikepili, nā lako polokalamu, a me nā ʻikepili ma ka pūnaewele.

- Artificial Intelligence (AI): ʻO AI kahi lālā o ka ʻepekema kamepiula e manaʻo nei e hoʻomohala i nā mīkini hiki ke hana i nā hana maʻamau e koi ai i ka naʻauao kanaka, e like me ka ʻike ʻōlelo, ka hoʻoholo ʻana, a me ka hoʻoponopono pilikia.

Nānā: Ua kākau ʻia kēia ʻatikala ma muli o ka ʻike mai ka ʻatikala kumu a me nā ʻike hou aʻe i hāʻawi ʻia e ke kōkua. ʻAʻohe URL pololei i hoʻokomo ʻia, a ua unuhi ʻia nā huaʻōlelo mai ka ʻatikala kumu.