Hoʻolaha ʻo Panasonic iā Lumix G9 II me ka Hoʻonui Autofocus a me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe

I kēia lā, ua wehe ʻo Panasonic i ka Lumix G9 II i manaʻo nui ʻia, kahi mea pani i kāna kāmele G9 Micro Four Thirds (MFT) poʻokela. Hoʻolālā ʻia ka G9 II no nā mea hana hybrid i hoʻokumu i nā kiʻi paʻi kiʻi a me nā wikiō. ʻO ka hiʻohiʻona hiʻohiʻona o kēia kāmela ʻo kāna ʻōnaehana autofocus i hoʻonui ʻia, i hoʻokomo mua ʻia ma ka Panasonic Lumix S5 II.

Hāʻawi ka ʻōnaehana autofocus hou i ka manaʻo wikiwiki a ʻoi aku ka pololei me kahi ʻōnaehana ʻike 779 i hoʻonui ʻia. Loaʻa pū kekahi i ka ʻike kumuhana kiʻekiʻe a me ka huli ʻana i nā algorithms, e ʻae ana i ka nānā pono ʻana i nā kānaka, nā holoholona (me nā maka), nā kaʻa, a me nā kaʻa. ʻOiai ʻaʻole like ka laulā o nā kumuhana i ʻike ʻia e like me nā hōʻailona ʻē aʻe, uhi ia i nā wahi koʻikoʻi e nānā nui ai ka hapa nui o nā mea paʻi kiʻi.

I loko o ka G9 II, aia kahi 25.2MP Live MOS MFT Sensor hou i hoʻopili ʻia me kahi mīkini hana hou. Hoʻohana ka pahupaʻikiʻi i ke ʻano hoʻololi pixel hoʻonā kiʻekiʻe, hiki i ka pana lima lima ke hana i nā kiʻi 100MP. Aia ka helu ISO mai 100 a 25,600.

ʻO ka wikiwiki wikiwiki o ka G9 II he 60fps kupaianaha me ka autofocus mau, hiki ke hoʻonui ʻia i 75fps me ka ʻole autofocus me ka hoʻohana ʻana i ka pani uila. Me ka mīkini pani pani, hāʻawi ka pahupaʻikiʻi i ka māmā lohi o 14fps (AF-S) a i ʻole 10fps (AF-C). Eia kekahi, aia kahi ʻano pre-burst hiki ke hoʻonohonoho ʻia e hopu i ka hana 1.5, 1, a i ʻole 0.5 kekona ma mua o ke kaomi piha ʻana i ka pani pani, me ka hōʻoia ʻana ʻaʻole i hala nā manawa koʻikoʻi.

Hoʻopili ka Lumix G9 II me kahi ākea o nā lens Micro Four Thirds mai Panasonic, Olympus, Leica, a me nā hōʻailona ʻē aʻe, e hāʻawi ana i nā mea paʻi kiʻi me kahi arsenal nui no kēlā me kēia kūlana pana. Ua hoʻomaikaʻi hou ʻo Panasonic i kāna ʻōnaehana hoʻopaʻa kiʻi a hiki i 8 mau pani o ka hoʻokū ʻana i loko o ke kino (BIS) a me Active IS no ka hoʻopaʻa hou ʻana i ka wā o ka neʻe.

Ma nā ʻōlelo o ka hiki wikiō, hāʻawi ka G9 II i 5.7K 60p, 4K 120p, a i ʻole FullHD 240p max wikiō hoʻonā. Hiki iā ia ke hoʻopaʻa me ka hoʻohana ʻana i ka sensor piha ma 4: 2: 0 10-bit, e hāʻawi ana i 13 mau pani o ka laulā ikaika i ka wā e pana ana ma V-Log. Kākoʻo ke kāmela i ka hoʻopaʻa ʻana ma Apple ProRes a hiki i nā mea hoʻohana ke hana a hoʻokomo i kā lākou mau LUT manawa maoli a koho paha mai 19 mau LUT i hana mua ʻia.

ʻO ka hoʻolālā kino o ka G9 II ua hoʻomaʻemaʻe ʻia i ka hoʻohālikelike ʻia i kona mea i hana mua ʻia, e hōʻike ana i kahi papa pālahalaha e hoʻomanaʻo ana i ka Lumix S5 II. Ua hoʻololi ʻia ka ʻaoʻao luna me kahi kelepona hana ʻokoʻa, a ua maʻa mau ka hoʻolālā holoʻokoʻa i nā pana pana Panasonic. Hāʻawi ka pahupaʻikiʻi i kahi pale 3-inihi 1,080k-dot articulating a me 3,680k-dot electronic viewfinder.

E loaʻa ana ka Lumix G9 II i ka hopena o Nowemapa me ke kumu kūʻai hoʻomaka o $1,899 / £1,699 no ke kino wale nō. Ma UK, e kūʻai ʻia i loko o ʻelua pahu: hoʻokahi me ka lens Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS no £1,899, a ʻo kekahi me ka Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens no £2,249.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka Panasonic Lumix G9 II kahi kāmele hoʻohiwahiwa me ka autofocus kiʻekiʻe, hoʻopaʻa kiʻi, a me nā hiʻohiʻona wikiō. Hāʻawi ia i kahi ʻike pana pana no nā mea hana hybrid e koi ana i nā kiʻi kiʻekiʻe a me nā wikiō.

