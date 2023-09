ʻO Panasonic G9 II: He Hoʻonui Hou no nā mea paʻi kiʻi ma 2023

ʻO ka Panasonic G9 II ka mea hope i manaʻo nui ʻia i ke kāmela G9 kumu, ʻaʻole ia e hoʻohina. ʻOiai ʻokoʻa ke ʻano o ka mea ma mua, ua hōʻike ʻo G9 II e like me ke kipi i nā ʻano o kona mau hiʻohiʻona a me kona hiki.

ʻO kahi hoʻomaikaʻi kaulana ʻo ia ka hoʻolālā kino o ke kamera. Ua like like ka G9 II me ka S5 II, he hoʻololi i hoʻokipa ʻia. Hoʻonohonoho ʻia nā kāʻei a me nā pihi no ke komo maʻalahi, a ʻo ka hoʻohui ʻana i kahi pihi maʻamau ma kahi kokoke i ka mauna lens e hoʻonui ai i ka versatility o ke kāmela.

Eia naʻe, ʻo ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻike uila uila (EVF) mai ka G9 kumu. Hōʻike ka G9 II i kahi 3.69 miliona dot EVF me kahi kumu hoʻonui hoʻemi. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi a kūpono hoʻi no kahi kāmela hou, hāʻule pōkole ke hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, ke kaena nei ka G9 II i nā loli koʻikoʻi, me ʻekolu mau hoʻomaikaʻi koʻikoʻi e pono e hōʻike ʻia. Hoʻokomo ʻia ka pahupaʻikiʻi i ka ʻōnaehana autofocus hybrid hou loa o Panasonic, e hāʻawi ana i ka ʻike kumuhana pololei no nā holoholona a me ke kanaka. ʻO kēia ʻōnaehana autofocus ka hilinaʻi a me ka wikiwiki, e hōʻoia ana i ka nānā pono ʻana i nā kūlana pana like ʻole.

Hoʻohui ʻia, ua hoʻonui ʻia ka hoʻopaʻa kiʻi i loko o ke kino (IBIS), e hāʻawi ana i ʻewalu mau pani o ka stabilization. ʻO kēia hiʻohiʻona hiki i nā mea paʻi kiʻi ke kiʻi i nā kiʻi ʻoi aku ka ʻoi aku ka maikaʻi ma nā kūlana haʻahaʻa a i ʻole ke hoʻohana ʻana i nā lens telephoto. ʻO ka paʻa o ka G9 II ka mea like me nā kāmela alakaʻi ʻē aʻe i kāna papa.

Eia kekahi, ua hoʻolako ʻia ke kāmela me kahi sensor 25-megapixel, e like me ka mea i loaʻa ma ka GH6. ʻOiai he mau pilikia ko ka sensor GH6 me ka walaʻau a me ka nalowale o nā kikoʻī ma nā ISO haʻahaʻa, hōʻike ka G9 II i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke kiʻi, ʻoi aku ma nā ISO mai ke kumu a 800.

ʻOiai ua hoʻolālā ʻia me nā mea paʻi kiʻi i ka noʻonoʻo, ke hāʻawi mau nei ka G9 II i kahi ʻano hoihoi o nā ʻano hoʻopaʻa wikiō. ʻOiai ʻaʻole ia e nele i ka CF Express ma ke ʻano he koho media, ʻoi aku ka lawa o ka H.265 i hoʻopaʻa ʻia i nā māhoe kāleka SD māhoe no ka nui o nā mea hoʻohana.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka Panasonic G9 II kahi kāmeʻa honua e mālama i nā pono o nā mea paʻi kiʻi. Me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka autofocus, hoʻonui i ka stabilization, a me ka sensor kiʻekiʻe, hoʻonohonoho ka G9 II i kahi maʻamau hou no nā kāmela Micro Four Thirds i 2023.

