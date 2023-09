Hoʻemi ʻo Panagora Asset Management i ke kuleana ma Digital Realty Trust

Ua kūʻai aku ʻo Panagora Asset Management Inc. i 39.3% o kāna kuleana ma Digital Realty Trust, Inc. i ka hapaha mua. Ua hōʻike ʻia ka ʻoihana hoʻokele waiwai i kāna hoʻopiʻi ʻana i ka Form 13F me ka Securities and Exchange Commission (SEC) i kēia manawa nona nā ʻāpana 9,912 o ka ʻoihana o ka hui, he $974,000. ʻO kēia hōʻemi ʻana i nā paʻa he hoʻokahi wale nō o nā hoʻololi i hana ʻia e nā kālā pā i ko lākou mau kūlana i loko o ka hilinaʻi waiwai waiwai. ʻO Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, a me Norges Bank ua hoʻololi hou i kā lākou mau paʻa ma Digital Realty Trust.

Ua loaʻa i ka Digital Realty Trust, Inc. he pule maikaʻi, me ka piʻi ʻana o kāna kumukūʻai e 1.4% a wehe ʻia ma $131.80 i ka Pōʻalima. He $39.90 biliona ka huina kālā o ka ʻoihana, he kumu kūʻai o 102.17, a he beta o 0.54. ʻO ka 50-lā a me 200-lā maʻalahi neʻe awelika no ke kumukūʻai he $121.81 a me $107.33. ʻO ka haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻe o ka makahiki 1 no ka waihona he $85.76 a me $133.39. Loaʻa i ka Digital Realty Trust ka ratio o kēia manawa a me ka ratio wikiwiki o 0.58, a me ka ratio aie-to-equity o 1.02.

Eia hou, ua hoʻolaha ʻo Digital Realty Trust i ka ʻāpana hapaha e uku ʻia ma ka Pōʻalima, Kepakemapa 29th. E loaʻa i nā mea hoʻolale kālā o ka moʻolelo ma ka Pōʻalima, Kepakemapa 15th ka puʻunaue o $1.22 no kēlā me kēia. ʻO ka lā ex-dividend ka Pōʻalima, Kepakemapa 14th. He 378.30% ka uku no ka uku makahiki, me 3.70%.

Ua hana pū ʻia nā hana kūloko ma Digital Realty Trust. I Iulai, ua kūʻai aku ʻo Cindy Fiedelman i nā ʻāpana he 2,770 o ka waiwai o ka hui no ka huina o $346,250. I Iune, ua kūʻai aku ʻo CAO Peter C. Olson i 700 mau ʻāpana o ka waihona no $73,969. Loaʻa i nā Insiders ka 0.39% o ka waiwai o ka hui.

Ua hāʻawi koke aku nā mea loiloi like ʻole i kā lākou helu ma Digital Realty Trust. Ua hoʻonui ʻo BNP Paribas i ke kumukūʻai i kahi helu "outperform", ʻoiai ʻo StockNews.com i kapa inoa iā ia ma ke ʻano he "kūʻai". Ua hoʻonui ka Royal Bank of Canada i kā lākou kumu kūʻai i $ 140.00, a ua hāpai ʻo Citigroup i kā lākou kumu kūʻai i $ 136.00 me ka helu "kūʻai".

ʻO Digital Realty Trust kahi kikowaena ʻikepili honua, colocation, a me nā hui hoʻonā interconnection. ʻO kāna paepae, PlatformDIGITAL, ke manaʻo nei e lawe pū i nā hui a me nā ʻikepili ma o ka hoʻolako ʻana i nā keʻena kikowaena data palekana a me kahi ʻano hoʻonā Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Loaʻa i ka hui ka helu ʻae ʻana o "Hoʻopaʻa" a me kahi kumu kūʻai kumukūʻai o $120.93.

Source: Panagora Asset Management Ho'ēmi i ke kuleana ma Digital Realty Trust, Digital Realty Trust Announces Dividend, Insider Transactions at Digital Realty Trust, Analyst Ratings Changes, Digital Realty Trust Stock Analysis, and Digital Realty Trust Company Profile (MarketBeat)