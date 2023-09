Hui pū ʻo Paige lāua ʻo Microsoft e kūkulu i ke kumu hoʻohālike AI e pili ana i ke kiʻi no ka Digital Pathology

Ua hoʻolaha ʻo Paige, kahi hui ʻenehana mālama ola kino, i kāna hui pū ʻana me Microsoft e hoʻomohala i kahi kumu hoʻohālike kiʻi kiʻi kiʻi (AI) no nā ʻano pilikino kikohoʻe a me nā noi oncology. Ke manaʻo nei kēia hui ʻana e hoʻohana i ka ʻōnaehana kapuaʻi o Microsoft a me ka ʻikepili nui o Paige o nā kiʻi pathology e hana i nā hiʻohiʻona AI e hāʻawi i nā ʻike ʻike ʻole i ka pathology cancer.

ʻO nā mea i hoʻokō mua ʻia e Paige me ka hoʻomohala ʻana i kahi hoʻohālike e hoʻohana ana ma luna o 1 biliona kiʻi mai 500,000 pathology slides e hoʻopuni ana i nā ʻano maʻi maʻi. Me ka hui pū ʻana, hoʻolālā ʻo Paige e hoʻokomo i ka 4 miliona mau kiʻi microscopy digitized e hōʻike ana i nā ʻano maʻi maʻi like ʻole i ka hoʻohālike AI hou. E hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana supercomputing o Microsoft e hoʻomaʻamaʻa a kau i ke kumu hoʻohālike i nā haukapila a me nā hale hana.

Ua hōʻike ʻo Desney Tan, VP a me ka luna hoʻokele no Microsoft Health Futures, i ka hoihoi e pili ana i ka hui pū ʻana, me ka ʻōlelo ʻana, "Ma ka hoʻohui ʻana i ka noiʻi honua honua a me nā ʻōnaehana kapuaʻi o Microsoft me ka ʻike hohonu a me ka ʻikepili nui o Paige, ke hana nei mākou i nā hiʻohiʻona AI hou e hiki ai ʻike ʻike mua ʻole i ka pathology o ka maʻi kanesa.

Ma mua o kēia makahiki, ua hoʻolaha ʻo Paige a me Microsoft i kā lākou hoʻoikaika pū ʻana e hoʻomohala i nā diagnostics e pili ana i ka AI a me nā ʻōnaehana mālama mālama maʻi. Hoʻopili ka hui ʻana i ka hoʻopukapuka ʻana o Microsoft ma Paige e kākoʻo i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana mālama olakino hou.

I ka hopena, ʻo ka hui pū ʻana o Paige me Microsoft e hōʻike ana i kahi holomua nui i ke kahua o ka pathology digital. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o AI a me ka hoʻohana ʻana i ka nui o nā ʻikepili kiʻi, manaʻo kēia hui e hoʻomaikaʻi i nā diagnostics cancer a hāʻawi i nā ʻoihana mālama olakino me nā ʻike waiwai nui i ka pathology o ka maʻi kanesa.

Nā wehewehena:

– Digital pathology: ʻO ka hana o ka nānā ʻana i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o nā paheʻe pathology me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kiʻi kiʻi kiʻi no ka ʻike a me nā kumu noiʻi.

- Artificial Intelligence (AI): ʻO ka simulation o ka naʻauao kanaka i nā mīkini, e hiki ai iā lākou ke hana i nā hana e pono ai ka naʻauao kanaka.

Sources:

– Paige

– ʻO Microsoft Health Futures