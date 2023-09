Hoʻohana ʻia ka makaʻu o ka polokalamu AI no ka hana ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki

Ua hōʻike aku kahi ʻīlio kiaʻi palekana, ʻo ka Internet Watch Foundation, e hoʻohana ana nā pedophiles i ka lako polokalamu akamai artificial intelligence (AI) i loaʻa i ka lako e hana i nā mea hana kolohe keiki (CSAM). Ke hoʻohana nei ka poʻe lawehala i nā kumu hoʻohālike AI e hoʻopololei i nā kiʻi o nā keiki kaulana a i ʻole nā ​​​​poʻe i ʻike ʻia i mea e hoʻopuka ai i nā ʻike kānāwai hou. Ke hana nei kēia mau kūkākūkā ma nā ʻaha kūkā pūnaewele i hele pinepine ʻia e ka poʻe lawehala, ʻoi aku ma ka pūnaewele pouli. ʻO ka loaʻa ʻana o ka ʻenehana AI open source e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻoiho a hoʻololi i ka polokalamu, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hakakā ʻana i ka pilikia.

Ua wehewehe ʻo Dan Sexton, ka Luna Nui o ka Internet Watch Foundation, ke hoʻohana nei nā lawehala i ka polokalamu open source e hana i nā kiʻi maoli o ka hoʻomāinoino keiki. Ke kaʻana nei lākou i nā hiʻohiʻona AI, nā alakaʻi, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo e hana i kēia mea ʻae ʻole. Hoʻohana ʻia nā kūkākūkā ma kēia mau ʻaha kūkā ma ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi o nā keiki kaulana, nā kiʻi i loaʻa i ka lehulehu o nā keiki, a i ʻole nā ​​kiʻi o nā mea hōʻino keiki i ʻike ʻia e hana i nā mea hōʻino hou.

ʻO ka makaʻu, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu AI e paʻakikī i ka ʻike ʻana a me ke kōkua ʻana i ka poʻe i hōʻeha ʻia i ke ola maoli, no ka mea, ke lilo nei nā kiʻi photorealistic o CSAM i mea paʻakikī ke hoʻokaʻawale i nā mea hoʻomāinoino maoli. Eia kekahi, ʻo ka nui o nā kiʻi i hana ʻia e AI hiki ke alakaʻi i ka hoʻohana nui ʻana o ia ʻike. Ua noiʻi mua ka Internet Watch Foundation i kekahi mau hōʻike o nā ʻaoʻao pūnaewele i loaʻa i nā mea CSAM i manaʻo ʻia.

Hoʻomaopopo ke aupuni UK i ka paʻakikī o kēia pilikia a hoʻolālā e hoʻoponopono iā ia ma o ka bila palekana pūnaewele e hiki mai ana. E koi ʻia nā paepae pāʻoihana e pale aku i ka CSAM i hana ʻia e AI mai ka hāʻawi ʻana i kā lākou mau kahua. Eia nō naʻe, ke kūkākūkā nei nā poʻe loea i ke kula o AI i nā pilikia i loaʻa e ka open source versus closed source system. ʻAʻole hiki i nā ʻōnaehana kumu paʻa ke ʻike ʻole a hiki ke hōʻino i ka hoʻokūkū, aʻo nā ʻōnaehana open source hiki ke paʻakikī ke hoʻokele i ka wā i kau ʻia ai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu AI e nā pedophiles e hana i ka CSAM he mea e pili ana. Hōʻike ia i ka pono o nā hoʻoponopono koʻikoʻi a me nā hana e pale aku ai i ka laha ʻana o ia mau mea ʻae ʻole. ʻO ke komo ʻana o nā pānaehana kaiapili a me ka bila palekana pūnaewele e hiki mai ana he mau ʻanuʻu ia i ke ala kūpono, akā pono nā hoʻoikaika mau e hakakā i kēia maʻi maʻi olakino.

