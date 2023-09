P97's Digital Offer Network: Revolutionizing Advertising and Marketing

Ke hoʻololi nei ʻo P97's Digital Offer Network i ke ʻano o ka hoʻolaha ʻana o nā mea hoʻolaha a me nā mea kūʻai aku i nā makana i manaʻo ʻia a me nā hoʻolaha i nā mea kūʻai aku ma o nā kaha kikohoʻe. Hāʻawi kēia hāʻina hou i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻi e komo pū me ka poʻe i manaʻo ʻia a hoʻohuli i nā hoʻololi.

Hāʻawi ka Digital Offer Network i nā brand me nā mea hana pūnaewele e hoʻonohonoho a hoʻouka i nā makana nui ma nā polokalamu a nā mea kūʻai aku a me nā waiwai kikohoʻe ʻē aʻe. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā brand ke hoʻokumu i ka ʻike o ka mea kūʻai aku a me ka hoihoi i ka nui. Ma o ka ʻimi wikiwiki ʻana ma kahi o ke kūʻai aku, hiki i nā mea kūʻai ke kūʻai maʻalahi i kēia mau hāʻawi, e hana i ke kaʻina hana maʻalahi a me ka pilikia ʻole.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka P97's Digital Offer Network ʻo ia ka hiki ke hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana o nā kālā mai ka hōʻailona kākoʻo i ka mea kūʻai aku. Mālama kēia i kahi kaʻina hana maʻemaʻe a me ka manawa kūpono no nā ʻaoʻao āpau i pili. Ma ka hoʻopololei ʻana i ke kaʻina hana hoʻoponopono, hoʻolaha ka Digital Offer Network i ka pilina ikaika ma waena o nā hōʻailona a me nā mea kūʻai aku.

Me kēia pūnaewele, hiki i nā mea hoʻolaha a me nā mea kūʻai aku ke hoʻokō pono i kā lākou poʻe i manaʻo ʻia. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kaha kikohoʻe like ʻole, hiki iā lākou ke komo pū me nā mea kūʻai aku ma ke ʻano pilikino a i ʻike ʻia. ʻO kēia ka hopena i nā kumukūʻai hoʻololi kiʻekiʻe a hoʻonui i ka hoʻihoʻi i ka hoʻopukapuka.

Eia kekahi, wehe ʻo P97's Digital Offer Network i nā ala hou no ka noʻonoʻo a me ka hana hou i ka hoʻolaha a me ke kūʻai aku. Hiki i nā brands ke ʻimi i nā ʻano hāʻawi like ʻole a me nā hoʻolaha, hoʻonohonoho iā lākou e hālāwai me nā pono o nā mea kūʻai aku, a hāʻawi iā lākou ma o nā ʻano kikoʻī kikohoʻe.

No ka hōʻuluʻulu ʻana, ke hoʻololi nei ʻo P97's Digital Offer Network i ka hoʻolaha a me ke kūʻai aku ʻana ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻi e puʻunaue i nā makana a me nā hoʻolaha. ʻO kāna mau mea hana pūnaewele, ke kaʻina hoʻoponopono wikiwiki, a me ke ala pilikino e hiki ai i nā brand ke komo pū me kā lākou poʻe i manaʻo ʻia, hoʻohuli i ka hoʻololi ʻana, a hoʻoulu i ka pilina ikaika me nā mea kūʻai aku. Me kēia pūnaewele, ʻaʻohe palena o nā hiki no ka hoʻolaha hoʻolaha a me nā mea hou.

Nā wehewehena:

– P97's Digital Offer Network: He hopena e hiki ai i ka poʻe hoʻolaha a me nā mea kūʻai aku ke hāʻawi aku i nā makana i manaʻo ʻia a me nā hoʻolaha i nā mea kūʻai aku ma nā ala kikohoʻe like ʻole.

- Nā hāʻawi a me nā hoʻolaha i manaʻo ʻia: Nā mea kūʻai aku i hoʻohālikelike ʻia i nā pūʻulu kikoʻī o nā mea kūʻai aku e pili ana i kā lākou makemake, makemake, a me nā demographics.

