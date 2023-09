ʻO nā ʻokoʻa o nā makahiki Hero a me nā lā hānau o Overwatch 2

ʻO ka Overwatch 2, ka hopena i manaʻo nui ʻia i ka pāʻani pana pua mua kaulana, ua hoʻokuʻu hou nei i nā lā hānau canonical a me nā makahiki no kēlā me kēia o kāna mau koa 38 ma kāna pūnaewele mana. ʻOiai ke kūpono nei kekahi o kēia mau makahiki, aia kekahi mau mea like ʻole i waiho i nā mea pā e ʻokiʻoki i ko lākou poʻo a nīnau i ka manawa a me ka lore o ka pāʻani.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui loa o kēia kūlike ʻole me ke koa kākoʻo hou, ʻo Kiriko. Ma ka moʻolelo o ka pāʻani, ua ʻōlelo ʻia ua ulu ʻo Kiriko me Genji a me Hanzo a aʻo pū me lākou i nā ala o ka pahi kaua. Eia naʻe, e like me ko lākou mau makahiki kūhelu, ʻo Genji lāua ʻo Hanzo he 37 a me 40, ʻoiai ʻo Kiriko he 21 wale nō.

Ua hōʻike pū nā poʻe pā i nā mea ʻē aʻe a me nā ʻano like ʻole. No ka laʻana, ua helu ʻia ʻo Sojourn ma ke ʻano he 47 mau makahiki, akā ua hānau ʻia kona kaikuahine ʻo Valentine i ke kaikamahine a Sojourn i ka makahiki 14, ʻaʻole paha. Hoʻohui ʻia, ʻaʻole kūlike ka ʻokoʻa makahiki ma waena o Pharah a me Mercy, ka mea i hōʻike ʻia i kēia manawa he hui canonical, ʻaʻole like me ke kiʻi ma ka moʻolelo kumu o Ana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻoiai ua hoʻololi ʻia ka moʻolelo o Overwatch i nā makahiki he nui, me he mea lā ua ʻoi aku ka nui o ka manaʻo i ka hoʻokumu ʻana i kahi honua ikaika a me ka moʻolelo ma mua o ka hōʻoia ʻana i kahi manawa kūpono. ʻOiai he mea hoʻonāukiuki paha kēia mau mea like ʻole no kekahi mau mea pā, he mea nui e hoʻomanaʻo ʻo ka moʻolelo o Overwatch e pili ana i nā vibes a me nā ʻike o kāna mau ʻano ma mua o nā kikoʻī o ko lākou mau makahiki.

