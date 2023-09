Ua hōʻoia ka hui ʻo Overwatch 2 i nā hoʻololi i ka pāʻani hoʻokūkū, akā ʻaʻole hiki mai nā hoʻomaikaʻi āpau

By

Ua hoʻomaopopo ka hui Overwatch 2 aia kekahi mau pilikia me ke kūlana o ka pāʻani hoʻokūkū i kēia manawa, a ke hana nei lākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana. ʻO kahi hopohopo nui i hāpai ʻia ʻo ka nele o ka ʻike i ke ʻano o ka helu ʻana i nā pae. Ua hōʻike ka poʻe pāʻani i ka hauʻoli ʻole i ka ʻōnaehana hou, me ka ʻike ʻana ʻaʻole ia he uku a hiki ke alakaʻi i ka deranking ma hope o ka lanakila ʻana i nā pāʻani.

ʻO ka luna pāʻani Overwatch, ʻo Aaron Keller, ua kamaʻilio i kēia mau hopohopo a ua hōʻoia i ka hoʻololi ʻana. ʻO kekahi pilikia āna i hōʻike ai, ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka palaho MMR, hiki ke hoʻoneʻe i nā mea pāʻani inā ʻaʻole lākou i hoʻokani pinepine i kekahi kuleana. Hoʻolālā ka hui e ʻoi aku ka maopopo e pili ana i ka hopena o ka palaho i nā pae a e hana i nā loli e hoʻoponopono i kēia pilikia.

Ua ʻōlelo pū ʻo Keller i ka hiki ke hoʻihoʻi mai i ke ana ʻana o ke akamai mai ka pāʻani Overwatch mua, akā ʻaʻole maopopo ia inā e hiki mai ana. Ke ʻimi nei ka hui i nā koho like ʻole a mahalo i nā manaʻo mai ke kaiāulu.

Ma ke ʻano o ka palena manawa no kēia mau hoʻololi, e hana ʻia kekahi mau hoʻololi i ka wā pōkole, e like me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano o ka mālama ʻana i ka palaho MMR. Eia naʻe, e hoʻokō ʻia nā hoʻololi nui i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki aʻe. Manaʻo ka hui e hoʻolilo i ka ʻōnaehana hoʻonohonoho i ʻoi aku ka akaka, hāʻawi i ka hōʻike pinepine ʻana, hoʻomaha i nā kaohi i ka hui ʻana ma nā pae kiʻekiʻe, a hoʻolauna i nā uku hoʻokūkū hou.

ʻOiai e lōʻihi paha kēia mau mea hou, ua paʻa ka hui Overwatch 2 i ka hana ʻana i kahi ʻike hoʻokūkū ʻoluʻolu a maikaʻi hoʻi no nā mea pāʻani.