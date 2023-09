Hāʻawi ʻo Oppo i nā pani pani manuahi no nā mea hoʻohana

Ua hōʻike ʻia ʻo Oppo ke hoʻolālā nei e hoʻolauna i kahi lawelawe hoʻololi pākaukau hou no kāna mau mea hoʻohana, e ʻae iā lākou e hoʻololi i kā lākou kelepona kelepona no ka manuahi inā pono. ʻO ka hāmeʻa mua e pōmaikaʻi mai kēia hana i ʻōlelo ʻia ʻo ia ʻo Oppo A2 Pro 5G, i manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka mākeke Kina ma Kepakemapa 15.

Wahi a nā tipsters koʻikoʻi Digital Chat Station a me Whylab, e hāʻawi ʻo Oppo i nā pani pani manuahi i loko o ka manawa ʻehā makahiki. Inā hāʻule ka pākēneka olakino ma lalo o 80 pakeneka i kēia manawa, e hoʻololi ʻo Oppo i ka pākaukau ma lalo o ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Manaʻo ʻia kēia kulekele e hoʻolaha ʻia me ka hoʻomaka ʻana o ka Oppo A2 Pro 5G.

ʻO ka Oppo A2 Pro 5G ke kumuhana o nā lono a me nā manaʻo no kekahi manawa. Hōʻike nā leaks mua e hōʻike ana ka hāmeʻa i kahi hōʻike 6.7-inch full-HD + AMOLED me kahi 120Hz refresh rate. Ua ʻōlelo ʻia e hoʻohana ʻia e kahi MediaTek Dimensity 7050 SoC a e hele mai i nā ʻano RAM a me nā koho mālama, me 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, a me 12GB + 512GB. Ua ʻōlelo ʻia hoʻi ʻo ke kelepona he ʻekolu hoʻonohonoho kamera hope, alakaʻi ʻia e kahi sensor mua 64-megapixel, a me kahi kāmela mua 8-megapixel no ka selfies. Eia kekahi, ua manaʻo ʻia e hoʻopaʻa i kahi pākaukau 5,000mAh.

He mea hoʻohui maikaʻi ʻia ka lawelawe hoʻololi pākaukau no nā mea hoʻohana o Oppo, e hāʻawi ana iā lākou me ka maluhia o ka noʻonoʻo me ka ʻike e hiki ke pani ʻia ka pākaukau o kā lākou hāmeʻa me ka uku ʻole inā pono. E ʻike ʻia inā e hoʻonui ʻia kēia lawelawe i nā polokalamu Oppo ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana.

Nā Puna: [Digital Chat Station, Whylab]