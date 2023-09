Oppo A2 Pro: Leak Specs a me ka lā hoʻomaka

Wahi a ka ʻike leaked ma Weibo, ua hoʻomaka ʻo Oppo e hoʻolauna i ka lono ʻo Oppo A2 Pro kelepona ma Kina koke. ʻO ka lā hoʻomaka i manaʻo ʻia ʻo Kepakemapa 15. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻo Oppo i kekahi mau kikoʻī, ua hoʻoulu ʻia nā kikoʻī leaked i ka hauʻoli ma waena o nā mea hoihoi.

Ua ʻōlelo ʻia ʻo Oppo A2 Pro e hōʻike i kahi hōʻike 6.7-inch full-HD + AMOLED me nā kihi curved a me ka 120Hz refresh rate. Ua ʻōlelo ʻia e hele mai me kahi pākaukau 5,000mAh ikaika a me ke kākoʻo a hiki i 12GB o RAM a me 512GB o ka waiho ʻana.

Hōʻike nā renders o ke kelepona i kahi mokupuni kamera pōʻai e noho ana i kahi hoʻonohonoho kamera hope ʻekolu, me kahi flash LED. Hōʻike ʻia ka Oppo A2 Pro i kahi koho kala ʻeleʻele nani.

Ma nā ʻōlelo o nā hoʻokuʻu hou, ua hoʻokumu ʻo Oppo i ka Oppo A38 ma India, kūʻai ʻia ma lalo o Rs. 15,000. Hāʻawi ka Oppo A38 i kahi octa-core MediaTek Helio SoC, kahi pākaukau 5,000mAh me 33W uea SuperVOOC kākoʻo wikiwiki, a me kahi hōʻike HD + LCD 6.56-inch me ka 90Hz refresh rate a me ka pae kiʻekiʻe o ka mālamalama a hiki i 720 nits. Holo ʻo ia ma ka Android 13-based ColorOS 13.1 a hele mai me kahi ʻōnaehana kāmela hope ʻelua me ka 50-megapixel AI-backed sensor a me 2-megapixel sensor lua.

ʻOiai e kali ana i ka hōʻoia mana mai Oppo, ke kali nei nā mea pā i ka hoʻomaka ʻana o ka Oppo A2 Pro a me kāna mau hiʻohiʻona ʻokiʻoki a me nā kikoʻī.

Source: Leke ʻike ma Weibo.