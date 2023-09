Hoʻolaha ʻo OpenAI i ka hālāwai hoʻomohala e nānā i nā mea hana hou a me nā manaʻo hoʻololi

Ua hōʻike ʻo OpenAI i nā hoʻolālā e hoʻokipa i kāna hālāwai hoʻomohala hoʻomaka, OpenAI DevDay, ma Nowemapa 6, 2023, ma Kapalakiko. Manaʻo ka hanana hoʻokahi lā e hui pū i nā haneli o nā mea hoʻomohala e hōʻike i nā mea hana hou a komo i nā kūkākūkā me nā limahana loea o OpenAI.

Mai ka hoʻomaka ʻana o ChatGPT i ka makahiki i hala, ua piʻi ka hoihoi i ka generative AI ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO nā hiʻohiʻona o OpenAI, me GPT-3, GPT-4, DALL-E, a me Whisper, ua loaʻa i ka traction ma waena o 2 miliona mau mea hoʻomohala. Ua hoʻohana ʻia kēia mau hiʻohiʻona i nā noi like ʻole, mai ka hoʻohui ʻana i nā mea kōkua akamai i nā ʻōnaehana i loaʻa i ka hana ʻana i nā noi a me nā lawelawe hou i hiki ʻole ke loaʻa.

ʻOiai ʻo ka hapa nui o OpenAI's DevDay e hana ʻia ma ke kino, e hoʻoheheʻe ʻia ka ʻōlelo nui a me kekahi mau ʻāpana kūkā. Hāʻawi ka hanana i nā mea hoʻomohala mai ka honua holoʻokoʻa i ka manawa e nānā i nā mea hana hou a hoʻololi i nā manaʻo me OpenAI. E loaʻa nō hoʻi i ka poʻe e hele mai ana ma ke kahua ka manawa e komo ai i nā hui breakout i alakaʻi ʻia e nā limahana loea o OpenAI.

E hoʻolaha ʻia nā kikoʻī hoʻopaʻa inoa no ka hele ʻana i ke kanaka a me ka livestream i nā pule e hiki mai ana. Ua hoʻokumu ʻo OpenAI i kahi pūnaewele e hiki ai i nā poʻe ke hōʻike i ko lākou makemake a loaʻa i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka ʻaha kūkā. Manaʻo ʻo OpenAI CEO Sam Altman e kaʻana like i ka "hana hou" a ka hui i ka wā o ka hanana, hiki ke wehe i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe hou. ʻOiai ʻaʻole i manaʻo ʻia kahi hoʻolaha pālākiō "GPT-5" ma muli o ke ʻano hou a me nā pono waiwai o GPT-4, hiki i ka poʻe i hele mai ke loaʻa i nā haʻalulu.

