ʻO ka pāʻani piʻi indie kaulana, "Only Up," i loaʻa i ka hahai nui ma Twitch, ua wehe koke ʻia mai ka hale kūʻai pāʻani PC Stream. ʻO ka mea hoʻomohala o ka pāʻani, i kapa ʻia ʻo Indiesolodev, i haʻi i nā mahina o ke koʻikoʻi ke kumu o kona wehe ʻana.

I loko o kahi memo Steam patch i hoʻopili ʻia i ka pāʻani i wehe ʻia i kēia manawa, wehewehe ʻo Indiesolodev ʻo "Only Up" kā lākou ʻoihana mua i ka hoʻomohala pāʻani, i hana ʻia no nā kumu hoʻomohala a e hoʻāʻo i ko lākou mau akamai. Eia naʻe, ua hoʻopilikia nui ka pāʻani iā ​​​​lākou i nā mahina. Ua hōʻike lākou i ko lākou makemake e waiho i ka pāʻani ma hope o lākou a nānā i ko lākou pono ponoʻī.

Ma ke ʻano he haumāna hoʻolālā pāʻani, ua hōʻike ʻo Indiesolodev ʻaʻole lākou makemake hou i ke kuleana o ke kākoʻo ʻana iā "Only Up" a ma kahi o ka manaʻo e hoʻomaha a hoʻomau i kā lākou aʻo ʻana. Ua haʻi pū lākou i kā lākou hoʻolālā e hoʻomohala i kā lākou pāʻani e hiki mai ana, he ʻano ʻano ʻokoʻa, hoʻonohonoho, a nānā i ka cinematography.

ʻOiai ʻo ia he mea hoʻomohala solo no "Only Up," hoʻolālā ʻo Indiesolodev e hana pū me kahi hui no kā lākou pāʻani aʻe, i kapa ʻia ʻo "Kith." ʻO ka wehe ʻana o "Only Up" mai ka hale kūʻai Steam e hōʻailona i ka hopena o ka loaʻa ʻana o ka pāʻani no nā mea pāʻani.

Ua loaʻa iā "Only Up" nā loiloi maikaʻi ma Steam mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana ma Mei 2023, me 71% o nā loiloi e hōʻailona ana iā ia he ʻike maikaʻi. Ua hahai ka pāʻani i ka moʻolelo o kahi ʻōpio i kapa ʻia ʻo Jackie, ka mea i piʻi i ko lākou ala i luna o ka honua o ka pāʻani e pakele i ka ʻilihune a aʻo e pili ana iā lākou iho.

ʻOiai ua hoʻokipa ka pāʻani i nā mea aloha crypto me kāna mau kuhikuhi i Goblintown NFTs, aia kekahi mau hoʻopiʻi e pili ana i kona hoʻohana ʻana i ka hana NFT. Ua ala mai nā manaʻo e pili ana ka wehe ʻana o ka pāʻani i kona hoʻohana ʻana i nā mea kuleana kope, me nā mele mai nā hōʻike anime a me nā pāʻani wikiō.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka wehe koke ʻana o "Only Up" mai ka hale kūʻai Steam ua haʻalele i nā mea hoʻohiwahiwa, akā hiki ke hoʻomaopopo ʻia ka hoʻoholo a Indiesolodev e hoʻokumu i ko lākou pono a me ka nānā ʻana i ka hoʻomohala pāʻani e hiki mai ana.

