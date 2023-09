ʻO Piʻi wale nō, Pāʻani Viral ma Twitch, Huki ʻia mai ka mahu

ʻO ka pāʻani viral kaulana, ʻo Only Up, i loaʻa i ka kaulana nui ma Twitch i ke kauwela, ua wehe ʻia mai ka kahua Steam. ʻO ka mea nāna i hoʻokumu i ka pāʻani, i kapa ʻia ʻo SCKR Games, ua hōʻike i ka makemake e neʻe aku mai ka pāʻani ma muli o ke koʻikoʻi i hana ʻia.

ʻO Up wale nō i loaʻa i kahi mea nui ma Twitch me kāna ʻano kūʻokoʻa i ka moʻolelo o Jack a me ka Beanstalk. Hōʻike ka pāʻani i nā moʻolelo noʻonoʻo a me ka hoʻokūkū paʻakikī i ka wā e hoʻāʻo ai nā mea pāʻani e piʻi i luna o nā mea lana a me nā kaiapuni.

ʻOiai ʻo kona kūleʻa ma Twitch, ʻo Up Only Up i kū i ka hoʻohewa ʻia no kona hoʻokomo ʻana i nā kuhikuhi NFT, ka nele o nā hiʻohiʻona pāʻani e like me kahi hana mālama, a me nā hoʻopiʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā waiwai kope mai kahi mea hoʻomohala ʻē aʻe. Ua alakaʻi kēia mau hoʻopaʻapaʻa i ka lawe ʻia ʻana o ka pāʻani mai Steam i Iulai ma mua o ka hoʻi ʻana mai.

Ma kahi pou hou, ua hoʻomaopopo ka mea hoʻomohala solo o Only Up i kā lākou mau hewa a hōʻike i ka makemake e waiho i ka pāʻani ma hope o lākou. Ua haʻi lākou i ke koʻikoʻi o ka pāʻani a me ka pono o ka maluhia o ka noʻonoʻo a me ka ho'ōla. Hoʻolālā ka mea hoʻomohala e hoʻomaha a hoʻomau i kā lākou hoʻonaʻauao ʻoiai e hana ana i kā lākou pāʻani aʻe, i kapa ʻia ʻo Kith. E loaʻa i kēia papahana hou kahi manaʻo ʻokoʻa, ʻano, a me kahi hoʻonohonoho, e kālele ana i ka cinematography. Ua hōʻike pū ka mea hoʻomohala i ka makemake e hana pū me kahi hui liʻiliʻi e hoʻomaikaʻi i kā lākou mākaukau hoʻolālā pāʻani.

ʻOiaʻiʻo i kā lākou hoʻolaha, ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia ʻo Up Only no ke kūʻai ʻana ma Steam. Eia naʻe, hiki i ka poʻe i kūʻai mua i ka pāʻani ke hoʻoiho a pāʻani. Me ka aneane 13,000 mau loiloi, ʻo Up Only ke mālama i ka helu maikaʻi loa.

Sources:

- Nā wehewehe: Twitch - kahi kahua hoʻoheheʻe ola no nā mea pāʻani;

NFT - Non-Fungible Token, kahi waiwai kikohoʻe me ka mana kūʻokoʻa i hoʻopaʻa ʻia ma kahi kahua blockchain;

ʻO Steam – he kahua hoʻolaha kikohoʻe no nā pāʻani wikiō.