Manaʻo OnePlus Nord CE 3 5G: ʻOi aku ka maikaʻi

Ua loaʻa i ka OnePlus Nord Series ka mahalo no ka hāʻawi ʻana i nā kelepona kūpono e hāʻawi i ka hana ʻokoʻa. ʻO ka hoʻohui hou loa i kēia pūʻulu ʻo ka OnePlus Nord CE 3 5G. Ma kēia loiloi, e ʻimi mākou inā pili kēia hāmeʻa i ka hoʻoilina o kona mau mua.

Loaʻa ka OnePlus Nord CE 3 5G i ʻelua RAM a me nā ʻano waihona - 8GB + 128GB a me 12GB + 256GB. Kūʻai ʻia ma Rs 26,999 a me Rs 28,999 pākahi, hāʻawi kēia kelepona i ka waiwai nui no ke kālā. Loaʻa iā ia i loko o ʻelua mau kala ʻoluʻolu: Aqua Surge a me Grey Shimmer.

Ma ke ʻano o ka hoʻolālā, hōʻike ʻia ka OnePlus Nord CE 3 5G i kahi hoʻonohonoho kamera ʻelua pōʻai me nā kila kila kila nani e pale aku i nā lens a hoʻonui i ka nani holoʻokoʻa. Hoʻohui ka koho kala ʻo Aqua Surge i kahi paʻi ikaika. Hele mai ka hāmeʻa me kahi pāpaʻi paʻa paʻa paʻa a loaʻa ka helu IP54 no ka lepo a me ka pale wai. ʻO ka drawback wale nō ka nele o kahi slider makaʻala.

Hāʻawi ka OnePlus Nord CE 3 5G i kahi hōʻike 6.7-inch Fluid AMOLED me ka 120Hz refresh rate. He 93.4% kamahaʻo ka ratio pale-a-kino, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike ʻike immersive. Kākoʻo ka hōʻike i nā helu hoʻomaha o 60Hz, 90Hz, a me 120Hz, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka maʻalahi. ʻO nā waihoʻoluʻu he puʻupuʻu a ikaika, a ʻaʻole pilikia ka ʻike waho. Hiki i ka Widevine L1 palapala hōʻoia no ka hoʻoheheʻe ʻana o HD ma nā paepae e like me Netflix.

Hoʻohana ʻia e ke kaʻina hana Snapdragon 782G, ʻo ka OnePlus Nord CE 3 e lawelawe i nā hana o kēlā me kēia lā me ka maʻalahi a hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi. Eia naʻe, paʻakikī paha ia me nā pāʻani koʻikoʻi kiʻi. E holo ana ke kelepona ma OxygenOS 13.1 e pili ana i ka Android 13, e hāʻawi ana i kahi bloatware-free a me ka mea hoʻohana. Hoʻopaʻa pū ʻo OnePlus i ʻelua mau makahiki o ka hoʻonui hou ʻana i ka Android a me ʻekolu mau makahiki o ka hoʻonui palekana.

Ua lako ʻia ka OnePlus Nord CE 3 5G me kahi pākaukau 5,000mAh, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono o ka lā o ka hoʻohana. Hele mai me ka 80W SuperVooc fast charger hiki ke hoʻopiha piha i ke kelepona ma kahi o 40 mau minuke.

ʻO ka hoʻonohonoho paʻi kiʻi ma ka OnePlus Nord CE 3 5G he 50-megapixel ka pahu kiʻi nui me OIS Sony IMX890 sensor, he 8-megapixel ultra-wide camera, a me 2-megapixel macro sensor. Kiʻi ka pahupaʻikiʻi mua i nā kiʻi maikaʻi me ka hoʻopiʻi kala maikaʻi a me nā kikoʻī i nā kūlana o ke ao a me ka mālamalama haʻahaʻa. Loaʻa ka pahupaʻikiʻi ultra-ākea i ka distortion a puni nā ʻaoʻao a me nā kala pololei ʻole. Hoʻopuka ke ʻano kiʻi i nā kiʻi me ka hopena bokeh ʻoluʻolu a me ka ʻike maka kūpono. ʻO ka pahu pahu selfie 16-megapixel punch-hole kiʻi i nā kiʻi kūpono me nā leo ʻili pololei.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka OnePlus Nord CE 3 5G i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi āpau i kāna māhele kumukūʻai. ʻOiai ʻo ka nele o kahi slider makaʻala he drawback liʻiliʻi, hāʻawi kēia kelepona i ka waiwai maikaʻi loa no ke kālā. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hāmeʻa kūpono me ka hana ikaika, ʻo ka OnePlus Nord CE 3 5G kahi koho kūpono.

Nā kumuwaiwai: OnePlus Nord CE 3 5G Review - The Indian Express