Hoʻolaha ʻo OnePlus i ka Android 14 Open Beta Program no OnePlus 11

Ua hoʻopuka hou ʻo OnePlus i kāna polokalamu Open Beta mua no ka Android 14, e ʻae ana i nā mea nona ka OnePlus 11 e hoʻāʻo i ka hoʻopou ma mua o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. Loaʻa ka OxygenOS 14 Open Beta 1, e pili ana i ka Android 14, i kēia manawa no ka hoʻoiho ʻana mai ka pūnaewele OnePlus.

Hāʻawi ka polokalamu Open Beta i nā mea hoʻohana i ka manawa e ʻike ai i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi o OxygenOS 14. Eia naʻe, ʻoiai ʻo kēia ka hana Open Beta mua, ʻaʻole hiki ke loaʻa koke kekahi mau hiʻohiʻona. Hōʻoiaʻiʻo ʻo OnePlus e hoʻokomo ʻia nā hiʻohiʻona hou aʻe i nā mana hou o ka hoʻopou.

I kēia manawa, ua kaupalena ʻia ka Open Beta 1 i ka OnePlus 11 a loaʻa i nā wahi i koho ʻia e like me ʻAmelika ʻAmelika a me India (me ka helu palena o nā mea hōʻike). ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole hiki i nā mea hoʻohana ma ʻEulopa ke komo i ka Open Beta update. No ka hoʻouka ʻana i ka mea hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻoiho i nā faila pono mai ka pūnaewele ʻo OnePlus a hoʻohana i ka mea hana lima i kūkulu ʻia ma OxygenOS. He mea nui ia e hoʻomaopopo i ka hoʻi hou ʻana i ka Android 13 e koi i kahi hoʻonohonoho hana.

Ma mua, ua hoʻolaha ʻo OnePlus e lawe mai ʻo OxygenOS 14 i nā hoʻomaikaʻi hana ma o ka "Trinity Engine" a ua hoʻomaka ʻia e hoʻomaka i ka lā 25 Kepakemapa. ʻAʻole naʻe ʻo OnePlus e hoʻoponopono i kēia hiki ke lohi.

Puna: Nā hui kaiaulu OnePlus

Ke wehewehe:

- Polokalamu Beta Open: He manawa hoʻāʻo polokalamu kahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻāʻo i kahi mana o ka hoʻokuʻu mua ʻana o ka hoʻohou a hāʻawi i nā manaʻo ma mua o ka hoʻokuʻu kūhelu.

Nā kumu: nā hui kaiaulu OnePlus