Ke ʻimi nei i ka Zero-G Combat ma Starfield: He ʻimi pono e hana

ʻO Starfield, ka RPG open-world i manaʻo nui ʻia e Bethesda, ke hana nei i nā nalu i ke kaiāulu pāʻani me kāna pāʻani immersive a me ke ao ākea e makaʻala. Ma waena o nā ʻimi he nui i loaʻa i ka pāʻani, kū kekahi i kahi ʻike hoihoi: "Sure Bet".

Hoʻonoho ʻia ma ka ʻōnaehana Alpha Centauri, hoʻomaka kēia ʻimi ʻaoʻao ma ke kūlanakauhale ʻoihana liʻiliʻi o Gagarin Landing. Hiki i nā mea pāʻani ke hālāwai me Lizzy, kahi bartender e ʻimi nei e huki i ka manaʻo o nā luna ʻoihana me ka waiʻona waiwai a pipiʻi. No ka hoʻokō ʻana i kāna noi, pono nā mea pāʻani e hoʻomaka i kahi misionari e ʻimi ai i ka booze nalowale ma kahi moku ukana i haʻalele ʻia.

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia ʻimi ʻana, ʻo ia ka wili i manaʻo ʻole ʻia o ka hakakā zero-gravity i ʻike ʻia ma ka moku. I ka ʻimi ʻana o nā mea pāʻani i ka moku derelict, hana ʻino ka gravity artificial, e hoʻoulu ai i nā mea āpau, me ka mea pāʻani, nā mea, a me nā pōā o ka lewa, e lana i ka zero-G i kēlā me kēia 30 kekona. Hāʻawi kēia hoʻololi ʻumekaumaha ikaika i kahi ʻike kaua kūʻokoʻa a hoihoi.

Ke hoʻohana nei i nā hoʻololi ʻana i ka umekaumaha i ko lākou pono, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻololi wikiwiki i nā wahi kiʻekiʻe a i ʻole nā ​​​​ʻenemi i hoʻokuʻu ʻia i waho o ka uhi a lana i ka lewa ākea. ʻOi aku ka leʻaleʻa o ka hakakā inā hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā mea kaua e like me nā pū pana, e hopena i kekahi mau manawa hilarious ke hoʻolei ʻia lākou i hope i loko o nā paia.

Ma waho aʻe o ka hakakā, ʻo ka hoʻololi ʻana o ka gravity e lilo i kumu no nā puʻupuʻu hele māmā, e hoʻohui ana i kahi papa leʻaleʻa i ka ʻimi. Pono nā mea pāʻani e hoʻokele i ka moku, e hoʻokele i nā ʻōpala e lana ana me ka mālama ʻana i ko lākou manawa a me ka hoʻonā ʻana i nā puʻupuʻu e holomua.

Hōʻike ka ʻimi "Sure Bet" i ka ʻenekini physics maikaʻi ma Starfield. ʻOiai ke alo nei i ka hoʻohewa ʻana ma luna o kāna framerate 30fps paʻa i nā consoles, hōʻike ka ʻimi i ka mana nui o ka pāʻani a me ka honua kikoʻī loa. ʻO ka hiki ke nānā pono a mālama i ke kūlana, nā hui ʻana, a me ka manawa o kēlā me kēia mea, mea kaua, a me ke ʻano i ka wā o kēlā me kēia neʻe ʻumekaumaha he mea hōʻike ia i ka hiki o ka ʻenehana o ka pāʻani.

Eia naʻe, pono e hoʻomaopopo i ka nui o nā ʻimi ʻē aʻe ma Starfield ʻaʻole i hoʻohana piha i kēia mau ʻōnaehana physics a me ka simulation. ʻOiai ʻo kēia ʻimi e lilo i kumu hoʻohālike kupaianaha o ka mea e hiki ai i ka pāʻani ke hoʻokō, e waiho ʻia paha nā mea pāʻani e makemake i nā ʻimi hou aʻe e hoʻohana i kēia mau mechanics novel.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka ʻimi "Sure Bet" i kahi ʻike hoihoi a poina ʻole i loko o ka honua Starfield. Me kāna hakakā zero-G a me ka pāʻani immersive, hōʻike ia i ka hoʻokō ʻana o Bethesda i ka hoʻopuka ʻana i nā ʻimi hoʻokūkū e ʻoi aku ma mua o nā mikiona kiʻi kiʻi kuʻuna. He ʻimi pono e hana ʻia no kēlā me kēia mea pāʻani Starfield e ʻimi nei i kahi hoʻokūkū hoʻoulu adrenaline.

