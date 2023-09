Hoʻopau ka mea hana o Only Up i ka pāʻani mai ka mahu, e hōʻike ana i ka pilikia

Ua lawe ʻia ka pāʻani indie ultra-challenging, Only Up, mai Steam e kāna mea hana ma muli o ke koʻikoʻi nui i hana ʻia. Hoʻokumu ʻia e nā pāʻani SCKR, ua hoʻopiʻi mua ka pāʻani i nā hoʻopiʻi ʻana i ke kuleana kope e pili ana i kekahi mau waiwai i loko o ka pāʻani. ʻOiai kona kaulana i waena o YouTubers a me Twitch streamers, ua hoʻoholo ka mea hana e kāpae i ka pāʻani mai ka hale kūʻai Valve, e hōʻike ana i ka makemake e neʻe aku mai ia mea.

I kona kiʻekiʻe, ʻo Only Up i hoʻokipa ma kahi o 280,000 concurrent viewers ma Twitch, a me kahi wikiō na YouTuber Darren Jason Watkins, i kapa ʻia ʻo 'IShowSpeed,' loaʻa iā 5.6 miliona mau manaʻo i loko o ʻelua mahina wale nō.

Eia naʻe, ʻo nā koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o ka pāʻani i alakaʻi i ka mea hana e wehe iā ia mai Steam. Ma kahi ʻōlelo, ua ʻae ka mea hoʻomohala, e hana ana ma lalo o ka inoa studio SCKR Games, i ka hana hewa ʻana a hōʻike i ka pono o ka maluhia noʻonoʻo a me ka ho'ōla.

Ma ke ʻano he mea hoʻomohala hoʻokahi, ua wehewehe ka mea hana iā Only Up i kā lākou hoʻomaka mua ʻana i ka hoʻomohala pāʻani, hana ʻia ma waho o ka hoʻomohala a me ka hoʻāʻo pilikino. Ua ʻōlelo lākou ua hoʻokau koʻikoʻi ka pāʻani iā ​​​​lākou i nā mahina a makemake lākou e waiho ma hope o lākou. No laila, ua wehe ʻia ʻo Up Only mai Steam a ʻaʻole hiki ke kūʻai hou ʻia.

Ua kau ka mea hana i ko lākou mau maka i kahi pāʻani hou i kapa ʻia ʻo Kith. Ke manaʻo nei kēia papahana e hāʻawi iā lākou i ka maluhia o ka noʻonoʻo a me ka manawa kūpono e hoʻomau i kā lākou aʻo ʻana i ka hoʻolālā pāʻani. Me ka nānā ʻana i ka realism, cinematography, a me kahi ʻano a me kahi hoʻonohonoho ʻē aʻe, manaʻolana lākou e hana pū me kahi hui liʻiliʻi a hoʻomaikaʻi nui i kā lākou mākaukau hoʻolālā pāʻani.

ʻOiai ʻo Up Only i loaʻa i ka helu 'mostly positive' me ka 12,000 mea hoʻohana loiloi ma Steam, ua koho ʻia ka pāʻani ʻaʻole i loaʻa' a ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia. Eia naʻe, hiki ke ʻike ʻia ka wehewehe ʻana o ka pāʻani a me nā ʻāpana ʻikepili o ka mea pāʻani ma kāna ʻaoʻao Steam.

Nā Puna: ʻAʻole.