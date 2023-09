Hoʻohou ʻo Nvidia i nā mea hoʻokele e hoʻomaikaʻi i ka hana Starfield ma RTX 30- a me 40-Series GPUs

Ua hoʻolaha ʻo Nvidia i kahi hōʻano hou ma luna o ka lewa e hoʻonui ai i ka hana Starfield no nā mea hoʻohana me nā kāleka kiʻi RTX 30- a me 40-series. Hoʻokomo ka mea hou i ka hoʻokō ʻana i ka ʻenehana Resizable BAR, e hoʻonui i ka hana no nā GPU hou loa. I ka hoʻāʻo ʻana i nā hiʻohiʻona, ʻike ʻo Nvidia ua ʻike ʻo GeForce RTX 40-series desktop GPUs i ka awelika 5 pakeneka o ka hoʻonui ʻana i ka hana ma hope o ka hoʻonui.

No ka hōʻoia ʻana i ka hoʻohālikelike, e hoʻopili ʻia ka mea hou i nā mea hoʻokele 537.17 i kēia manawa a me nā mea hoʻokele 537.34 hou i hoʻokuʻu ʻia. Ma ka ʻaoʻao o kēia hōʻano hou, ua hoʻokomo pū ʻo Nvidia i hoʻokahi kaomi hoʻonohonoho kūpono no Starfield, e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana o ke koho ʻana i nā hoʻonohonoho maikaʻi loa no ka ʻōnaehana kikoʻī o ka mea hoʻohana. Eia kekahi, ua kamaʻilio ka hui i ka pilikia pili GPU no ka mana Microsoft Store o Starfield.

Hiki mai kēia mea hou ma hope koke iho o ka hōʻike ʻana o Digital Foundry ua ʻoi aku ka maikaʻi o Starfield i nā AMD GPU i ka hoʻohālikelike ʻana me Nvidia a me Intel GPU. Ua ʻike ʻo Digital Foundry i nā pilikia e pili ana i nā Intel CPUs a ʻike i ka nui o ka 46 pakeneka o ka hana ma waena o AMD's Radeon RX 6800 XT a me Nvidia's RTX 3080 ma Starfield. Ke ʻike ʻia nei inā e kōkua ka Resizable BAR profile i ke alahaka i ka lua hana i ʻike ʻia e Digital Foundry.

I ka hopena, manaʻo ʻo Nvidia e hoʻomaikaʻi i ka hana Starfield ma RTX 30- a me 40-series GPUs. Ma ka hoʻokō ʻana i ka Resizable BAR a me ka hoʻokomo ʻana i nā hoʻonohonoho kūpono hoʻokahi kaomi, manaʻo ʻo Nvidia e hoʻonui i ka ʻike pāʻani no nā mea pāʻani Starfield. ʻOiai ua hōʻike ʻia nā hōʻike mua i ka like ʻole o ka hana ma waena o Nvidia, Intel, a me AMD GPU, ʻimi kēia mea hou e hoʻoponopono i kēlā mau pilikia a lawe mai i kahi ʻike pāʻani maʻamau ma waena o nā hoʻonohonoho hāmeʻa like ʻole.

