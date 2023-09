Ua hōʻemi ʻia ke kumukūʻai Nokia X30 5G ma India: Eia ka mea e pono ai ʻoe e ʻike

Ua hoʻolaha aku nei ʻo Nokia i kahi ʻoki kumu kūʻai nui no kāna kelepona Nokia X30 5G ma India. Ua hōʻemi ka hui i ke kumukūʻai o ke kelepona e Rs. 12,000, e maʻalahi i nā mea kūʻai aku. Hele mai ka Nokia X30 5G me nā kikoʻī hoihoi a me nā hiʻohiʻona, e lilo ia i koho makemake no nā mea hoʻohana kelepona.

Hōʻike ka Nokia X30 5G i kahi hōʻike 6.43-inch full-HD + AMOLED me ka wikiwiki o 90Hz. Hoʻohana ʻia ia e ka octa-core Snapdragon 695 5G chipset, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka hana wikiwiki a maikaʻi. Hele mai ke kelepona me 8GB o RAM a me 256GB o ka waiho ʻana ma luna, e hōʻoia ana i ka nui o ka wahi no kāu mau faila a me nā noi.

Ma ke ʻano o ka hiki ke kāmela, ua hoʻokiʻekiʻe ka Nokia X30 5G i kahi hoʻonohonoho kāmela hope ʻelua me ka 50-megapixel PureView sensor mua a me ka 13-megapixel ultra-wide angle second sensor. No ka selfies a me ke kamaʻilio wikiō, hoʻokani ke kelepona i kahi pana pana mua 16-megapixel.

Loaʻa nā koho hoʻohui i ka Nokia X30 5G me 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, a me kahi awa USB Type-C. Hōʻike pū ke kelepona i kahi sensor fingerprint i loko o ka hōʻike no ka palekana hou. Eia kekahi, loaʻa iā ia kahi helu IP67 no ka lepo a me ka pale wai, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paʻa i nā ʻano like ʻole.

Hoʻolako ʻia ka Nokia X30 5G me kahi pākaukau 4,200mAh e kākoʻo ana i ka hoʻopiʻi wikiwiki 33W. ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke hoʻopiha hou i kāu kelepona a hoʻomau i ka pili ʻana i ka lā me ka hopohopo ʻole e pili ana i ke ola pākaukau.

Me kona hoʻolālā nani, nā kikoʻī hoihoi, a me ke kumukūʻai kūpono i kēia manawa, hāʻawi ka Nokia X30 5G i ka waiwai nui no ke kālā. Loaʻa iā ia i nā koho kala kala Cloudy Blue a me Ice White.

