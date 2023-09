Hoʻolaha ʻo HMD Global i ka hoʻokuʻu ʻana i ka laina hou o nā polokalamu kelepona

ʻO ka hui Finnish HMD Global, iʻikeʻia no ka hanaʻana i nā smartphones Nokia-branded, ua hōʻike i kāna mau manaʻo e hoʻokomo i kahi laina hou o nā polokalamu kelepona ma lalo o kāna hōʻailona pono'ī. Ua hoʻolaha ka Luna Nui o HMD Global, ʻo Jean-Francois Baril, i ka hoʻolaha ʻana ma Linkedin, e ʻōlelo ana e noho pū ana ka inoa HMD hou me nā kelepona Nokia a me ka hui pū ʻana me nā hoa i ʻike ʻole ʻia.

Ua hōʻike ʻo Baril i ka hauʻoli e pili ana i ka huakaʻi o ka hui a hiki i "HMD - ka home o nā kelepona Nokia" a hōʻike i ka hana hou o ke komo kūʻokoʻa ʻana i ka mākeke. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ka nānā ʻana i nā pono o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻokumu ʻana i honua hou no ke kelepona.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā huahana HMD hou a me ko lākou lā hoʻokuʻu ʻia, ʻo ia paha ka mea ʻenehana Taiwanese, ʻo Foxconn, e lawelawe i ka hana ʻana, ʻoiai lākou e hana nei i nā polokalamu Nokia-brand.

Manaʻo ʻia nā hāmeʻa HMD-branded e hoʻomau i ka mālama ʻana i ka ʻāpana kālā-i-mid-tier, e kūlike me ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hoʻolālā ʻana no ka wā e hiki mai ana. Me nā luna Nokia kahiko e alakaʻi ana iā HMD Global, hāʻawi kēia i kahi manawa no ka hui e kūkulu ma luna o ka hoʻoilina o ka brand ma lalo o kahi inoa hou.

Ke kali ʻia nei nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana HMD hou, a e hāʻawi ʻia nā mea hou inā loaʻa.

Sources:

– Mea kākau: Jess Weatherbed

– Kiʻi: Joan Cros/NurPhoto ma o Getty Images