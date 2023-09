Nokia G42 5G: Ke kumu kūʻai hoʻohenehene a me nā koho kala hou

ʻO Nokia G42 5G, ke kelepona hou loa i ka pūʻulu G, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma India i kēia pule aʻe. Ua hoʻohenehene ʻo HMD Global, ka mea laikini o Nokia, i ke kumu kūʻai o ka hāmeʻa ma o kāna mana India X ma Twitter. Hōʻike ka teaser e kūʻai ʻia ke kelepona ma lalo o Rs. 18,999 a hiki mai i ʻelua mau ʻano hoʻomanaʻo. Eia kekahi, ua hoʻolauna ʻo Nokia i kahi koho kala So Pink hou no ka Nokia G42 5G ma nā mākeke honua ma waho o India.

Holo ka Nokia G42 5G ma luna o kahi Qualcomm Snapdragon 480+ SoC a loaʻa iā ia kahi hōʻike LCD HD + 6.56 iniha me ka 90Hz refresh rate. Ua lako ia a hiki i ka 6GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana ma luna, hiki ke hoʻonui ʻia me ke kōkua o kahi kāleka microSD. E holo ana ka polokalamu ma ka Android 13 a loaʻa iā ia ʻelua mau makahiki o ka hoʻonui ʻana i ka Android OS a me nā hoʻoponopono palekana o kēlā me kēia mahina no nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana.

Ma nā ʻōlelo o ka hiki ke kāmela, ʻo ka Nokia G42 5G ke hōʻike nei i kahi hoʻonohonoho kamera hope triple me kahi sensor 50-megapixel mua a me ʻelua mau mea ʻike 2-megapixel. Ma ke alo, he 8-megapixel kāmeʻa selfie. Kākoʻo ʻia ka hāmeʻa e kahi pākaukau 5,000mAh me ke kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki 20W.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka Nokia G42 5G i nā mākeke honua i koho ʻia me nā koho kala So Purple a me Grey, a i kēia manawa e hāʻawi ʻia i ka ʻano kala hou So Pink. Eia nō naʻe, ʻaʻole ia e hōʻoia inā loaʻa ke koho kala hou ma India.

E loaʻa ke kelepona no ke kūʻai wale ʻana ma o Amazon India, me ka hoʻomaka ʻana i hoʻonohonoho ʻia no Kepakemapa 11.

Sources:

Source: Nokia G42 5G e hele mana ma India i ka pule aʻe

Nā wehewehena:

X - Ua ʻike mua ʻia ʻo Twitter

SOC - Pūnaehana ma kahi Chip

ʻO LCD - Hōʻikeʻike Crystal Liquid

GHz - Gigahertz

RAM – Hoʻomanaʻo Hoʻokaʻawale

GB - Gigabyte

mAh - hola Miliampere