Mahalo ʻo Shigeru Miyamoto o Nintendo iā Charles Martinet no ka leo ʻana iā Mario

E loaʻa iā Mario kahi mea hoʻokani leo hou ma ka pāʻani e hiki mai ana ʻo Super Mario Bros. Wonder. Ua ukali ʻia kēia nūhou e kahi ʻōlelo wikiō puʻuwai mai ka mea hoʻolālā pāʻani kaʻao ʻo Shigeru Miyamoto, e hoʻomaikaʻi ana i ka leo kumu o Mario, Charles Martinet, no kāna hoʻolaʻa ʻana i nā makahiki he mau makahiki i ka hoʻolaʻa ʻana i nā kiʻi o Nintendo.

I loko o ke wikiō, ua hoʻomanaʻo ʻo Miyamoto e pili ana i ka hoʻomaka mua ʻana o Martinet ma ke ʻano he leo o Mario i ka makahiki 1996 Super Mario 64. Ua haʻi ʻo ia i nā hoʻomanaʻo maikaʻi o Martinet e kāhea ana iā ia "papa!" a me kā lākou mau hanana he nui e hoʻolaha ana iā Mario a me Nintendo a puni ka honua. Ua hōʻike ʻo Miyamoto i ka mahalo nui no ka hana a Martinet i nā makahiki, me ka ʻōlelo ʻana, "Charles-san, mahalo nui iā ʻoe."

ʻO Martinet, ka mea i hoʻopuka iā Mario mai 1996, e hoʻololi i kēia manawa i ke kuleana o "Mario Ambassador" no Nintendo. I loko o kahi papa Q&A, ua ʻae ʻo Martinet ʻaʻole ʻo ia i ʻike maopopo i ke ʻano o kēia kuleana akā ua hōʻike ʻo ia i ka hauʻoli e pili ana i ka hele ʻana i ka wā e hiki mai ana a aʻo hou e pili ana.

ʻOiai ka hoʻololi ʻana o nā mea hana leo no Mario, ʻaʻole i hoʻolaha ʻo Nintendo i ka mea e pani iā ​​Martinet. Ua ʻōlelo ka pelekikena o Nintendo o ʻAmelika, ʻo Doug Bowser, e hōʻike ʻia ke ʻano o ka mea keaka leo hou i nā hōʻaiʻē o Super Mario Bros. Wonder.

Ua hōʻike pū ʻo Miyamoto ʻaʻole e loli wale ka leo o Mario, akā ʻokoʻa kekahi o nā leo no nā ʻano Mario ʻē aʻe i ka pāʻani e hiki mai ana. ʻO kēia nūhou ka mea i hoʻoulu ʻia i waena o ka poʻe pā e ʻiʻini nei e ʻike a lohe i nā loli o kēia hoʻokuʻu i manaʻo nui ʻia.

I ka hopena, ʻo ka haʻalele ʻana o Charles Martinet ma ke ʻano he leo o Mario he manawa koʻikoʻi no nā mea pā Nintendo a me ka ʻoihana pāʻani holoʻokoʻa. ʻO ka memo wikiō a Miyamoto he mea hoʻohiwahiwa hoʻohiwahiwa i nā hāʻawi a Martinet a hoʻonohonoho i ke kahua no kahi mokuna hoihoi hou i ka honua o Mario.

