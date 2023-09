ʻO Nintendo Switch 2 Rumor: Hōʻike ʻia ka Console Next Generation ma hope o nā puka pani

ʻO nā lono e pili ana i ka console hanauna hou a Nintendo, i ʻike ʻole ʻia ʻo Nintendo Switch 2, ua hoʻonui hou ʻia e nā hōʻike hou. Hōʻike ka hui i ka console i nā hālāwai pilikino me nā mea hoʻomohala pāʻani ma ka Gamescom 2023 expo ma Cologne, Kelemānia. Ua hōʻike ʻia nā kumu ua hōʻike ʻia nā demos tech, e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona e like me ke kākoʻo Nvidia DLSS a me ka ʻimi ʻana i nā ray.

Ua hōʻoia nā hōʻike mai Eurogamer a me VGC i nā lono i hala e hōʻike malu ana ʻo Nintendo i kāna console e hiki mai ana. Hōʻike nā kumu ʻelua i kahi hōʻano hou o The Legend of Zelda: Breath of the Wild i hōʻike ʻia ma kēia hāmeʻa "Switch 2". Eia kekahi, ʻōlelo ʻo VGC ua hāʻawi ʻia nā mea hoʻomohala i kahi ʻike o The Matrix Awakens Unreal Engine 5 tech demo, e hōʻike ana e kākoʻo ka ʻōnaehana Nintendo hou i ka ʻenehana DLSS a Nvidia a me ka ray-tracing.

ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i ka ʻike i hōʻike ʻia, ʻōlelo ʻo VGC e mālama ka console i ka mea portability o ka Nintendo Switch. No ka lā hoʻokuʻu, manaʻo ʻia ʻo Nintendo e kuhikuhi ana i ka hāʻule ʻana o 2024, ʻoiai aia nā hōʻailona e makemake nui ana ka hui e hoʻomaka ma mua.

Eia naʻe, ʻaʻole ʻōlelo ʻo Nintendo i kēia mau lono a ke manaʻo nei e noho mālie a hiki i ka hōʻike ʻana o kahi console mana. Eia nō naʻe, ua hoʻāla kēia mau hōʻike i ka hauʻoli i waena o nā mea pā o ka hui pāʻani aloha, e hōʻailona ana i ka hiki koke mai o ka console Nintendo e hiki mai ana.

Sources:

- Eurogamer

– VGC