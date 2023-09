Ua hōʻike ʻia ʻo Nintendo Switch Successor ma hope o nā pani pani ʻia ma Gamescom 2023

Wahi a ka hōʻike mai Eurogamer, ua hōʻike ʻia ka mea pani i ka Nintendo Switch console ma kahi pani pani pani ʻia ma Gamescom 2023. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa iā Eurogamer ka manawa e hoʻāʻo ai iā lākou iho, ua manaʻo ʻia ua hāʻawi ʻia kekahi mau hoa hana. kahi ʻike o ka console ma kekahi ʻano.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hōʻike ʻana he "souped up" version of The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i hoʻolālā ʻia e hōʻike i nā mana hana o ka Switch 2 i haʻi ʻia. hōʻike ʻia i kēia manawa.

ʻO kēia ala o ka hoʻohana ʻana i kahi mana hoʻonui o kahi pāʻani i loaʻa e hōʻike i ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia e hoʻomanaʻo ana i ka hoʻolālā ʻana o Sony Interactive Entertainment e alakaʻi ana i ka hoʻomaka ʻana o ka PlayStation 5, kahi i hōʻike ai lākou i nā manawa hoʻouka wikiwiki i Marvel's Spider-Man ma ka PlayStation 4.

ʻOiai nā lono e pili ana i ka mea hoʻololi Nintendo Switch, ʻaʻole i hōʻoia ʻia ka hui i kona ola ʻana a i ʻole nā ​​​​hiʻohiʻona hiki ke hoʻolauna, e like me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, nā hoʻonā 4K, a i ʻole ka hoʻohālikelike ʻana i hope. Hōʻike nā hōʻike ʻoihana e hoʻomākaukau ana ʻo Nintendo no kahi hōʻike ākea ākea ma 2024, akā i kēia manawa, hoʻomau mau kēia.

ʻOiai ua huli pinepine nā kūkākūkā e pili ana i ka Nintendo Switch a puni ka console a hiki i ka hopena o kāna pōʻai ola maʻamau, ke hoʻomau nei ʻo Nintendo i ka lanakila nui me ka Switch. Wahi a ka pelekikena ʻo Nintendo o ʻAmelika ʻo Doug Bowser, ua loaʻa kēia kūleʻa mai ka hoʻolālā hybrid kūʻokoʻa o ka console a me kahi laina ikaika o nā pāʻani kaulana.

Hāʻawi ʻia i ka holomua mau o ka Nintendo Switch a me nā poʻo inoa e hiki mai ana i ka hoʻomohala ʻana, e like me Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, a me ka pāʻani ʻo Princess Peach me ke poʻo inoa ʻole, aia nō ka nui o ka mālama ʻana i nā mea pāʻani me ka Switch kumu. .

Eia nō naʻe, ke hoʻokuʻu ʻia kēia mau poʻo inoa, ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o ka console. ʻOiai ka mea i ʻōlelo ʻia ma hope o ka hui ʻana i pani ʻia ma Gamescom 2023 e hōʻike ana e hoʻolālā ana ʻo Nintendo i kahi hoʻololi i ka wā e hiki mai ana, e mau ana nā nīnau e pili ana i ka mea e pili ana i ka console Nintendo aʻe a inā paha e ʻike ʻia i 2024. Ke hele nei ka manawa, manaʻo ʻia ka ʻike hou aku, e hāʻawi ana i kahi kiʻi maʻalahi o nā hoʻolālā o Nintendo no ka wā e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

1. ʻO Eurogamer - kahi punaewele punaewele pāʻani wikiō kaulana i ʻike ʻia no kāna uhi hohonu a me ka nānā ʻana i ka ʻoihana pāʻani.

2. Gamescom - he pāʻani pāʻani wikiō makahiki i mālama ʻia ma Kelemānia, i ʻike ʻia no kāna mau hōʻikeʻike a hōʻike i nā pāʻani a me nā ʻoliʻoli e hiki mai ana.

3. PlayStation 5 – ka ʻoliʻoli pāʻani hou loa i hoʻokuʻu ʻia e Sony Interactive Entertainment, e hāʻawi ana i nā kiʻi i hoʻomaikaʻi ʻia, ʻoi aku ka wikiwiki o ka hana, a me nā hiʻohiʻona hou i hoʻohālikelike ʻia i kona mua, ka PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - he pāʻani hoʻokūkū hana i hoʻomohala ʻia a paʻi ʻia e Nintendo, i ʻike ʻia no kāna ʻimi ʻimi honua ākea a me nā mechanics gameplay hou.

5. ʻO Marvel's Spider-Man – he pāʻani superhero kaulana i hoʻomohala ʻia e Insomniac Games a paʻi ʻia e Sony Interactive Entertainment, e hōʻike ana i nā mana o ka PlayStation 5 me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā manawa hoʻouka.

6. 4K hoʻonā - he hōʻike hoʻonā ma kahi o 3840 × 2160 pixels, e hāʻawi ana i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka kikoʻī a me ka mālamalama i hoʻohālikelike ʻia me nā hoʻonā haʻahaʻa.

7. Hoʻohālikelike hope - ka hiki o ka ʻoliʻoli pāʻani ke pāʻani i nā pāʻani mai nā hanauna a i ʻole nā ​​​​pahu mua.

8. ʻO Doug Bowser – ka pelekikena o Nintendo o ʻAmelika, nona ke kuleana no ka mālama ʻana i nā hana o ka hui ma ka mākeke ʻAmelika ʻĀkau.

Sources:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)