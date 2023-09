Ua ʻōlelo ʻia ka hanana Nintendo Direct e hiki mai ana e hoʻomaka i nā inoa hoihoi

Aia nā lono e hoʻolaha ana e hoʻokipa ʻo Nintendo i kahi hanana Nintendo Direct i ka pule e hiki mai ana, ʻoiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia. Manaʻo nā manaʻo e hōʻike ka hanana i nā poʻo inoa o ka hui mua, me Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, a me WarioWare: Move It.

Eia naʻe, hoʻokahi mea ʻaʻole e kūkākūkā ʻia i ka wā o ka hanana ʻo ia ka Switch 2 i kali nui ʻia, kahi mea pani i ka console portable kaulana. ʻOiai kēia, ma hope o nā hiʻohiʻona, ʻike ʻia e hana ana ʻo Nintendo i kahi console prototype, a lākou i hōʻike ai i nā mea hoʻomohala i ka hanana Gamescom hou.

Ua hāʻawi ʻia ka poʻe i hele i kahi sneak peek i kahi mana hou o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e hōʻike ana i nā lako i hoʻonui ʻia. ʻAʻole ʻike ʻia nā kikoʻī o kēia hāmeʻa hou i kēia manawa.

I kēia manawa, hoʻohana ʻia nā mana āpau o ka Nintendo Switch mua e ka Nvidia Tegra X1 chip, i hoʻokuʻu mua ʻia ma 2015. ʻOiai ua hoʻolako ʻia kekahi mau mana hou me ka chip X1 + mai 2019, e hāʻawi ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola pākaukau, e mau ana ka hana. .

Ua manaʻo ʻia ka puʻupuʻu Tegra X1 i ka wā kahiko, hale ʻehā Cortex-A57 cores ma 1.02GHz a me ʻehā A53 cores, me kahi GPU i hoʻokumu ʻia ma Maxwell mai ka hanauna GTX 900. Hoʻohui ʻia, ua hui pū ʻia me LPDDR4 RAM kahiko, e hāʻawi ana i ka 4GB o ka hoʻomanaʻo. Ke hoʻohālikelike ʻia i nā ʻāpana kelepona hou, hāʻule ka puʻupuʻu Tegra X1 ma hope o ka hana.

ʻO ka nīnau i pane ʻole ʻia inā ua hui hou ʻo Nintendo me Nvidia no ka Switch 2, a i ʻole inā ua koho lākou i kahi mea lako lako ʻē aʻe. ʻO ka manawa wale nō e haʻi.

ʻO ka lā hoʻomaka i manaʻo ʻia no ka Nintendo Switch 2 i ka hopena o 2024, me kahi hōʻike mana e hiki mai ana ma mua o kēlā. Ke nānā nei i hope i ka Switch mua, ua hoʻolauna mua ʻia ʻo ia ʻo "NX" i Malaki 2015, loaʻa kahi hoʻolaha piha i ʻOkakopa 2016, a ua hoʻokuʻu ʻia ma Malaki 2017.

