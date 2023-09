Ua hōʻike koke ʻo Nikon Instruments Inc. i kā lākou mea hou loa i ke kahua o ka ʻike ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me nā haʻawina olaola: ʻo ka ʻōnaehana kiʻi akamai "ECLIPSE Ji". Hoʻohui kēia ʻōnaehana ʻokiʻoki i ka naʻauao artificial (AI) me ka hiki ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi e hoʻomaʻamaʻa i ka loaʻa a me ka nānā ʻana i nā kiʻi kelepona, hoʻopololei i nā kaʻina hana noiʻi e pili ana i ka maʻi kanesa a me nā maʻi nerve.

Hōʻike ka "ECLIPSE Ji" i kahi hoʻolālā microscope me ka ʻole o nā maka, a ke hui pū ʻia me ka polokalamu kiʻi kiʻi NIS-Elements SE, hiki iā ia ke hana i nā hoʻokolohua maʻamau e hana i ke kiʻi kiʻi, ka nānā ʻana, a me ka hōʻike ʻikepili. ʻO kēia hoʻohui ʻana o ka ʻenehana AI i loko o ka ʻōnaehana kiʻi e hiki ai i ka automation o nā hana maʻamau i loko o ka loaʻa ʻana o nā kiʻi a me ka nānā ʻana i nā kahe hana, e hoʻokuʻu ana i nā mea noiʻi e kālele i nā hana hana hou aʻe e like me ka hoʻomohala ʻana i nā kuhiakau hou e pili ana i ka ʻikepili i loaʻa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o ka "ECLIPSE Ji" ʻo ia ka hiki ke hoʻokaʻawale i nā hana microscope me AI, e hoʻomaikaʻi ana i ka pono mai ka hōʻike hōʻike i ka ʻike ʻike. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokomo i kahi pā punawai ma ka ʻōnaehana, koho i kahi assay, a hoʻokomo i ka ʻike kumu. Hoʻonohonoho ʻokoʻa ka AI i nā kūlana manaʻo a me ka hoʻolaha ʻana, loaʻa a loiloi i nā kiʻi, a hōʻike i ka ʻikepili kūpono no kēlā assay. ʻO kēia automation o nā hana microscope ʻaʻole wale ka mālama ʻana i nā kahe hana kūpono a me ka hoʻopau ʻana i ka pono no ka ʻike kūikawā i ke kūkulu ʻana i nā algorithm loiloi kiʻi.

Hāʻawi pū ka ʻōnaehana kiʻi akamai i ka hiki ke hoʻopili i ka ʻikepili. Me kona intuitive graphical user interface, hiki i nā mea hoʻohana ke nānā maʻalahi i nā helu ma waena o nā pūnaewele hoʻokahi i ka heluna kanaka. Hāʻawi ka ʻōnaehana i ka nānā ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻano o ka heluna kanaka a me ka nānā ʻana i nā "outliers" i ʻokoʻa ke ʻano mai ka heluna kanaka. Hoʻolakoʻia me ka laulā o nā mea hana e kākoʻo i kaʻikepiliʻikepili, hāʻawi ka "ECLIPSE Ji" i ka pono a me ka wikiwiki o ka noiʻi a me ka uluʻana.

Ma ke ʻano o ka scalability a me ka maʻalahi o nā mea hana, hiki ke hoʻonui ʻia ka "ECLIPSE Ji" e hoʻokō i nā pono noiʻi like ʻole. He kūpono ia me nā ʻōnaehana hoʻohui e like me ka AX confocal microscope a me nā kiʻi kiʻi kiʻekiʻe microscope kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻokomo maʻalahi i kahi incubator kiʻekiʻe no ka nānā ʻana i nā cell moʻomeheu. Kākoʻo ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ʻōnaehana i ka nui o nā noi, mai nā hana maʻamau a hiki i ka noiʻi noiʻi.

ʻAʻole wale ka "ECLIPSE Ji" e hāʻawi i nā hana holomua, akā ke kaena nei hoʻi i kahi hoʻolālā āpau-i-hoʻokahi no ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana i ka benchtop. ʻAʻole like me nā ʻōnaehana kiʻi fluorescent kuʻuna e koi ana i kahi lumi ʻeleʻele a i ʻole ka paʻa kūikawā, hiki i ka "ECLIPSE Ji" ke hana i nā kiʻi fluorescent i nā kūlana kukui maʻamau. Hoʻokomo ʻia ka microscope i loko o kahi uhi e like me ka pahu, kahi e pale ai i ka hāpana mai ka mālamalama lumi a hoʻonui i ka maikaʻi o ke kiʻi. Me kona kumu kukui i hoʻohui ʻia a me ka pahupaʻikiʻi kikohoʻe, ʻo ka hoʻolālā paʻa o ka ʻōnaehana e hōʻemi i nā ana holoʻokoʻa.

Ua ʻike ʻo Nikon Instruments Inc. i ke kākoʻo ʻike lāʻau ma ke ʻano he mea hoʻokele ulu nui a hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei a me ka pono o ka loiloi ʻana i nā moho lāʻau hou. ʻO ka "ECLIPSE Ji" kahi mea hana ikaika e hoʻohana ai iā AI e hoʻolalelale i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ka ʻike lāʻau a me nā haʻawina biological. Me kona hiki ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me nā kahe hana automated, ua mākaukau kēia ʻōnaehana kiʻi akamai e hoʻololi i ke kahua.

Nā wehewehena:

- AI: Naʻauao hana

– Assay: Ka loiloi ʻana i nā pane olaola me ka hoʻohana ʻana i nā cell moʻomeheu

– NIS-Elements SE: ʻO ka polokalamu kiʻi kiʻi a Nikon

Puna: Nikon Instruments Inc.