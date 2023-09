Hōʻike ʻia nā pāʻani PlayStation Plus September: NieR Replicant, Star Ocean, a me nā mea hou aku

Ua hōʻike ʻia ka lineup o nā pāʻani manuahi ʻo PlayStation Plus no Kepakemapa, a aia kekahi mau poʻo inoa i manaʻo nui ʻia. Loaʻa ka ʻike mai ke kumu hilinaʻi ʻo Dealabs, i ʻike ʻia no ka leaking papa inoa pāʻani ma mua. Manaʻo ʻia e loaʻa kēia mau pāʻani mai Sepatemaba 19th, akā ke kali nei ka hōʻoia mana.

ʻO kekahi o nā poʻo inoa kūʻokoʻa ma ka lineup ʻo NieR Replicant ver.1.22474487139…, i hoʻomaikaʻi ʻia ʻo ia he "koho palekana no nā mea pā" i ka loiloi a Eurogamer. Hōʻike ka pāʻani i nā hopena he nui e koi i nā mea pāʻani e hoʻokani hou i nā ʻāpana, ʻoiai e ʻike paha kekahi i kēia mea hou. Eia nō naʻe, ua hoʻokipa maikaʻi ʻia e nā mea pāʻani a me nā mea hoʻohewa like.

ʻO kekahi pāʻani koʻikoʻi ʻo Unpacking, i loaʻa i ka mahalo nui mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. Ua lanakila ʻo ia i ka Game of the Year ma nā makana Indie Live Expo a loaʻa iā ia ka BAFTA no ka Best Narrative ma 2022. Ua wehewehe ʻo Martin ka luna hoʻoponopono mua o Eurogamer i ka Unpacking "he mea hiki ʻole ke pale aku" a hoʻomaikaʻi i kāna moʻolelo kūʻokoʻa a me ke kanaka.

Alongside NieR Replicant and Unpacking, the September lineup also include Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, and Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Hāʻawi kēia mau poʻo inoa i nā ʻano like ʻole o nā ʻano a me nā ʻike pāʻani no nā mea pāʻani e hauʻoli ai. .

Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia e hele mai kēia mau hoʻokuʻu ma hope o ka hoʻolaha ʻana o Sony i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai honua no nā inoa inoa PlayStation Plus. Pono nā mea kūʻai ma UK e uku i ka £ 59.99 no 12 mau mahina o PlayStation Plus Essential, me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai no nā kau inoa Extra a me Extra Premium pū kekahi.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka laina Sepatemaba o nā pāʻani PlayStation Plus i kahi hui o nā poʻo inoa i manaʻo nui ʻia a me nā ʻike koʻikoʻi. Inā makemake ʻoe i nā RPG hana, nā pāʻani narrative-driven, a i ʻole nā ​​hoʻolālā hoʻolālā, aia kahi mea e hauʻoli ai nā mea a pau.

