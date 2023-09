Newscast: Nintendo Switch 2 Tech Demos a me nā poʻo inoa hoʻolaha hiki ke kūkākūkā ʻia

By

I kēia pule o ka Eurogamer Newscast, ʻike ka hui i ka nūhou hoihoi e hōʻike ana ʻo Nintendo i nā demos tech o ka Switch 2 i manaʻo nui ʻia i nā mea hoʻomohala. Ua hōʻike ʻia kēia mau demos ma Gamescom i ka mahina i hala aku nei, e hōʻike ana e kokoke kokoke ana ka mea hou i ka hoʻokuʻu ʻana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

ʻO kekahi o nā nīnau wela e pili ana i ka Switch 2 ʻo ia ka pāʻani e hele pū me kāna hoʻomaka. Me nā kikoʻī beefier i manaʻo ʻia, ʻo ia ka manawa kūpono e hoʻokuʻu hope ai i ka Metroid Prime 4 i kali ʻia? ʻO kahi ʻē aʻe, e koho anei ʻo Nintendo i kahi ʻoi aku ka nui o ka mākeke mākeke a paʻi i kāna hui 3D Mario akamai?

ʻO kekahi kumuhana i kūkākūkā ʻia ma kēia māhele ʻo ia ka manawa wehe o Starfield, kahi i wānana ʻia ʻo ia kekahi o nā pāʻani nui loa o ka makahiki. Luʻu ka papa i kā lākou mau ʻike ma mua o ka hola mua i hoʻohana ʻia i ka mea hana kiʻi, e hāʻawi ana i ko lākou mau manaʻo i nā mea e hiki ai i nā mea pāʻani ke manaʻo mai kēia poʻo inoa i manaʻo nui ʻia.

ʻO Ed Nightingale lāua ʻo Victoria Kennedy ka hui pū ʻana i ka kūkākūkā ʻana, ka mea nāna i hōʻike i ko lākou ʻike a me nā manaʻo e pili ana i kēia mau hanana hoihoi i ka ʻoihana pāʻani.

