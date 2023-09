ʻO ka pō ma nā ʻīpuka o Gehena: Survival Horror FPS Loaʻa i kēia manawa ma Console

Hiki i nā mea pāʻani console ke ʻike i ka hauʻoli weliweli o ka Pō ma nā ʻīpuka o Gehena, i hoʻomohala ʻia e Puppet Combo a me Black Eyed Priest. Ua hoʻokuʻu mua ʻia ma PC, aia ka pāʻani ma PlayStation 4, PlayStation 5, a me ka Nintendo Switch.

Hoʻoulu ʻia e nā kiʻi ʻoniʻoni zombie Italia e Lucio Fulci lāua ʻo Bruno Mattei, a me ka gore o ka wā PS1 a me ka leʻaleʻa o neon disco, ʻo Night At the Gates of Hell he Survival Horror FPS e hoʻokomo i nā mea pāʻani i kahi honua post-apocalyptic.

ʻO ka protagonist, ʻo David, he kanaka mālie i hala aku nei i kāna kāne a ke noho nei i loko o kona hale kai. Ma hope koke iho, ua hoʻopili ka zombie outbreak i kona kūlanakauhale, e koi ana iā David e haʻalele i kona ola maʻamau a hāpai i nā mea kaua e kū'ē i nā pūʻulu o ka undead.

I mea e ola ai a wehe i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o ka apocalypse, pono nā mea pāʻani e hoʻopau i nā puʻupuʻu, e ʻimi i nā kumuwaiwai, a hoʻohana i nā mea kaua e hoʻopau i nā zombies. E like me nā hana a Fulci, ʻo ke ala wale nō e waiho ai i kēia mau monsters me ka pana pololei i ke poʻo.

Hāʻawi ka pāʻani i kahi ʻike kānalua a paʻakikī i ka wā e hoʻokele ai nā mea pāʻani ma ke kūlanakauhale i luku ʻia, e hālāwai ana me nā mea ola ʻē aʻe ma ke ala. He mea koʻikoʻi ka launa pū ʻana a me ka hui pū ʻana no ka hoʻokō ʻana i nā pilikia a holo i ka pakele.

Inā he mea pāʻani PC ʻoe, loaʻa mau ka Night At the Gates of Hell ma Steam no kāu leʻaleʻa pāʻani.

Nā Puna: Puppet Combo, Kahuna Makaʻeleʻele

Nā wehewehena:

- Survival Horror FPS: He ʻano pāʻani wikiō e hoʻohui i nā mea o ke ola weliweli a me ka mea pana kanaka mua, kahi e hoʻokele ai nā mea pāʻani ma kahi ʻano hoʻoweliweli a weliweli ʻoiai e hakakā ana i nā ʻenemi.

- Lucio Fulci: He luna kiʻiʻoniʻoni Italia i ʻike ʻia no kāna hana ma ke ʻano weliweli, ʻoi aku ka nui o nā kiʻiʻoniʻoni zombie.

- Bruno Mattei: He luna kiʻiʻoniʻoni Italia i ʻike ʻia no kāna mau haʻawina i ka hale kiʻiʻoniʻoni Italia, me nā kiʻiʻoniʻoni zombie.