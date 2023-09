Hiki iā Starfield ke hōʻea i 60FPS ma Xbox Series X? Hāʻawi ka manaʻolana i nā hoʻokolohua Digital Foundry!

Ua hana nā loea ʻenehana ma Digital Foundry i nā hoʻokolohua e hoʻoholo ai inā hiki ke holo ʻo Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, ma 60 kiʻi i kekona (FPS) ma ka Xbox Series X. ʻOiai ʻaʻole pololei ka pane, hāʻawi nā hopena i ka manaʻolana. mea pāʻani.

Ua hoʻohana ʻo Digital Foundry i ka AMD 4800S Desktop Kit, e pili pono ana i ka Xbox Series X's GPU, e holo iā Starfield ma nā hoʻonohonoho i hoʻohālikelike ʻia me ka mana Xbox Series X. A laila hoʻohaʻahaʻa lākou i ka hoʻonā i 1440p, hoʻohālikelike i ka mana Xbox Series S, a ʻimi pono i ka pāʻani e loiloi i ka helu frame.

Ua ʻike ka hui i ka hapa nui o ka manawa, holo ka pāʻani ma mua o 40 FPS. Hōʻike kēia i kahi mode 40 FPS me nā hoʻonohonoho GPU ʻē aʻe a i ʻole nā ​​​​tweaks i ka scaling hoʻonā ikaika hiki ke koho. ʻO ke ʻano ʻē aʻe he mode Variable Refresh Rate (VRR), ka mea e wehe i ka helu kiʻi no nā mea pāʻani me nā hōʻike kākoʻo VRR.

Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi 60 FPS maʻamau i loko o ka pāʻani holoʻokoʻa ʻaʻole paha no Starfield. Ua hoʻoholo ʻo Digital Foundry he paʻakikī koʻikoʻi ke ʻano hana hana 60 FPS. Eia nō naʻe, loaʻa mau ka manawa e hiki ai iā Bethesda ke kahaha i nā mea pāʻani me nā optimizations i ka wā e hiki mai ana.

Makemake ʻoe e ʻike i kahi mode hana 40 FPS no Starfield ma Xbox Series X? E haʻi i kou manaʻo ma lalo!

Nā wehewehena:

- FPS: Nā kiʻi i kēlā me kēia kekona, kahi ana o ka helu hōʻoluʻolu a i ʻole ka helu kiʻi o kahi pāʻani a wikiō paha. Hōʻike ia i ka nui o nā kiʻi pākahi i hōʻike ʻia i kēlā me kēia kekona.

- GPU: Graphics Processing Unit, kahi kaapuni uila kūikawā e hoʻoponopono a hana i nā kiʻi, wikiō, a me nā animation.

- VRR: Variable Refresh Rate, kahi ʻenehana hōʻike e hiki ai i ka helu hoʻomaha o ka pale ke hoʻololi i ka dynamically i ke kiʻi kiʻi o ka mea i hōʻike ʻia.

Source: Digital Foundry, "Hiki iā Starfield ke holo ma 60fps ma Xbox Series X?", Xbox maʻemaʻe.