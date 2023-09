ʻO ke kuleana o nā robots ma nā hale kūʻai o Amazon

ʻO ke kikowaena hoʻokō AUS2 o Amazon ma Pflugerville, Texas, kahi hale kūʻai ʻokoʻa nui e hoʻohana ana i 3,000 poʻe a me 35 miliona mau ʻāpana waiwai. ʻOiai ka poʻe hana e hoʻomaha i ka ʻaina awakea, hoʻomau nā robots i kapa ʻia ʻo Robin arms a me Pegasus mobile drive units e hana luhi ʻole. Ke hoʻohana nei kēia mau lima robotic melemele i nā kāmela kiʻekiʻe a me nā mea ʻike e ʻike a mālama i nā pūʻolo, me ka hilinaʻi ʻana i nā koʻokoʻo hoʻihoʻi ʻia e kau iā lākou ma luna o nā paepae polū i kapa ʻia ʻo Pegasus. Hoʻokele nā ​​robots kiʻekiʻe o ke kuli i ka papahele me ka hoʻohana ʻana i nā code QR a hoʻouna i nā pūʻolo i lalo i nā chutes i koho ʻia me nā kāʻei conveyor i kūkulu ʻia.

I ka wā ma mua, e hoʻokaʻawale ʻia nā pūʻolo e hoʻokaʻawale i nā kikowaena kikowaena Amazon a laila i nā kikowaena hoʻouna. Eia naʻe, hoʻopau nā pūʻali Robin a me Pegasus i kēia hana waena. Me kahi kokoke i 40 mau pūʻali Robin i hoʻonoho ʻia ma kēia hale hana a me nā ʻauwaʻa o 1,000 a puni ka ʻāina, ua mālama kēia mau robots i ʻoi aku ma mua o hoʻokahi piliona pūʻulu ma 2021, ʻoi aku ka nui o 12% o ka nui o ka nui o ka puʻupuʻu Amazon.

ʻOiai ʻo ka automation o nā hale kūʻai e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ka nalowale o ka hana, ua hoʻoikaika ʻo Amazon i ka mea nui o ka palekana. Ua wehewehe ʻo Tye Brady, ka mea ʻenehana nui no Amazon Robotics, ʻo ka pahuhopu ka hoʻopau ʻana i nā hana hou a me ka luhi, e ʻae ana i nā kānaka e nānā i ka hana kiʻekiʻe a me ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ke kino. Ua kū ʻo Amazon i ka hoʻohewa ʻana no ka nui o ka hōʻeha hale kūʻai, me nā mea hoʻoponopono, nā uniona hana, a me nā mea kuleana e hāpai nei i nā hopohopo. Ua hoʻopaʻapaʻa ka hui i kēia mau koi a hoʻokuʻu i ka ʻikepili palekana e hōʻike ana he haʻahaʻa ka nui o nā hanana i kāna mau pūnaewele robotics i hoʻohālikelike ʻia me nā pūnaewele non-robotics.

Hoʻonui nui ʻia ka hana ʻana o nā robots i nā hale kūʻai o Amazon, ka hoʻoponopono ʻana i nā kaʻina hana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono. ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā platform robotic Hercules ua hoʻopau i ka pono o nā limahana e hele i ka papahele e koho i nā huahana, e hoʻonui hou i ka huahana. ʻOiai ke hoʻomau nei ka hoʻohana ʻana o nā robots i ka ulu ʻana, ʻoi aku ʻo Amazon i ka palekana a manaʻo e lilo i alakaʻi i ka ʻoihana.